14 Camilan Rendah Kalori, Cocok untuk Pejuang Diet

14 camilan rendah kalori dalam artikel ini bisa menjadi rekomendasi Anda yang sedang diet menurunkan berat badan. Apa saja camilan tersebut? Simak ulasannya.

Gaya hidup sehat merupakan tujuan yang diinginkan banyak orang, dan salah satu aspek penting dalam menjaga keseimbangan adalah memilih camilan rendah kalori. Camilan rendah kalori yang ideal sekitar 150 hingga 200 kalori. Angka ini dianggap cukup membantu kita merasa kenyang tanpa membuat total asupan kalori harian berlebihan.

Selain itu, camilan sehat harus mengandung setidaknya 3 gram serat dan 3 gram protein atau lebih. Serat dapat membantu Anda tetap kenyang sambil mempertahankan gula darah berlebihan di masa mendatang, dan meningkatkan metabolisme.

Namun, camilan sehat rendah kalori idealnya mengandung 8 gram gula atau kurang per sajian dan 400 miligram atau 140 miligram natrium atau kurang. Camilan rendah kalori tidak hanya membantu menjaga berat badan tetap seimbang, tetapi juga memberikan nutrisi yang dibutuhkan tubuh.

Dalam artikel ini, kami akan memperkenalkan Anda pada 14 cemilan rendah kalori yang lezat dan sehat, sehingga Anda dapat menikmati camilan tanpa rasa bersalah.

Berikut 14 camilan rendah kalori yang menyehatkan dan baik dikonsumsi untuk diet dirangkum dari Healthline, Minggu (6/8/2023).

Greek Yogurt

Greek Yogurt bisa dijadikan camilan sehat untuk diet. Karena mengandung sumber protein dan kalsium yang baik. Kamu bisa menambahkan tambahkan dengan segenggam beri segar seperti Blueberry, Stroberi atau Raspberry untuk ledakan antioksidan dan rasa manis alami untuk membuat hidangan lebih enak dan kaya nutrisi.

Yoghurt Yunani biasanya tinggi protein, dan buah beri adalah salah satu sumber antioksidan terbaik, keduanya merupakan perpaduan yang bergizi.

Namun, hindari memberi topping yang berkalori tinggi, seperti cokelat atau sereal, karena dikhawatirkan berat badan makin meningkat.

Buah Apel

(14 Camilan Rendah Kalori, Foto: Timesofindia)

Perpaduan rasa manis dari apel potong dengan rasa asin dari selai kacang dapat menjadi camilan rendah kalori yang lezat (PEXELS/SUZY HAZELWOOD)

An apple a day keeps the doctor away. Istilah tersebut muncul karena buah apel dianggap baik untuk kesehatan dan banyak mengandung komponen penting yang dibutuhkan tubuh.

Buah apel juga mengandung tinggi serat, sehingga bisa menjadikannya sebagai camilan untuk diet dan juga sangat mudah ditemukan.

Selain dikonsumsi secara langsung, kamu bisa mencampur buah ini dengan selai kacang agar lebih nikmat. Pastikan selai yang dipilih tidak mengandung tambahan gula dan minyak.

Edamame

Edamame banyak ditemukan di berbagai restoran Jepang. Namun, tidak sulit menemukan jajanan sehat untuk diet ini di supermarket terdekat. Edamame, kacang kedelai muda, mengandung protein dan serat yang tinggi.

Edamame juga kaya akan magnesium, kalium, dan zat besi. Cobalah makan camilan ini di antara waktu makan, agar Anda tidak kelaparan sampai waktu makan berikutnya.

Smoothie Protein

Smoothie Protein juga merupakan camilan yang cocok untuk diet. Anda bisa membuatnya dengan campuran yogurt rendah lemak, pisang, bayam, dan protein serbuk.

Smoothie ini memberikan energi dan memuaskan rasa lapar dengan porsi kalori yang rendah. Anda juga bisa menambahkan bahan lain ke dalam smoothie, seperti alpukat, biji chia, atau pisang kaya nutrisi.