Resep Seblak Papeda ala Rafael Tan, Kenyal dan Pedasnya Bikin Nagih!

RAFAEL Tan kembali viral dengan menu makanan khas Jawa Barat, seblak yang sering ia perkenalkan. Baru-baru ini, personel boyband Smash itu membagikan kelezatan menu makanan terbaru, seblak papeda.

Resep tersebut viral usai dibagikan pria 37 tahun ini di akun TikTok-nya. Rafael juga menjelaskan bahwa penemu resep tersebut adalah influencer sekaligus TikTokers bernama Salma Aristiana.

Tertarik dengan menu seblak papeda yang dibuat Salma, Rafel memutuskan mere-cook resep tersebut. Siapa sangka, resep menu seblak papeda itu pun viral dan sudah disaksika lebih dari 24 juta penonton.

Dari namanya saja, seblak papeda begitu unik karena mencampurkan dua makanan khas Indonesia dalam satu resep, yakni papeda dari Maluku dan Papua, sedangkan seblak dari Jawa Barat.

Penasaran dan ingin ikut coba kelezatan dari seblak papeda yang dibuat Rafael Tan? Berikut resepnya.

Bahan-bahan:

Bumbu Seblak