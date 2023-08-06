Resep Gethuk Pisang Khas Kediri, Cemilan Enak yang Gurih Manis dan Legit

GETHUK khas Kediri bisa menjadi cemilan enak saat menikmati waktu santai di akhir pekan ini. Bila biasanya menggunakan singkong, gethuk khas Kediri ini menggunakan pisang sebagai bahan dasarnya.

Gethuk pisang Kediri, memiliki cita rasa yang gurih dari parutan kelapa dan manis dari pisang serta tambahan gula yang digunakan. Gethuk pisang cocok untuk dijadikan camilan saat kumpul bersama keluarga, maupun teman.

Untuk membuat jajanan ini pun tak sulit, hingga bahan-bahan yang digunakan juga mudah untuk di dapatkan. Selain untuk dikonsumsi sendiri, resep gethuk pisang juga bisa dijadikan ide bisnis berupa jajanan tradisional yang mengunyungkan.

Berikut ini adalah resep gethuk pisang khas Kediri, dikutip dari akun TikTok @zefyarlinda, Minggu (6/8/2023).

Bahan