HOME WOMEN FASHION

Pesona BCL Tampil Anggun Kenakan Kebaya Pink Fuchsia di Istana Berkebaya

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |00:05 WIB
Pesona BCL Tampil Anggun Kenakan Kebaya Pink Fuchsia di Istana Berkebaya
BCL tampil anggun di Istana Berkebaya (Foto: YouTube/Official iNews)
A
A
A

BUNGA Citra Lestari turut menjadi pengisi acara di Istana Berkebaya, Minggu (6/8/2023). Acara ini berlangsung sukses saat digelar di area luar depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Dalam pagelaran busana ini, BCL turut menghibur para hadirin dengan penampilan solonya. Ia membawakan lagu-lagu hitsnya seperti Pernah Muda, hingga Badai Telah Berlalu. Beberapa lagu nasional seperti Kicir-Kicir juga dibawakan dengan syahdu oleh penyanyi 36 tahun itu.

BCL

Tak cuma bernyanyi, BCL juga turut melenggang di catwalk acara Istana Berkebaya ini. Tak kalah dengan model lainnya, penampilan ibu satu anak di acara ini pun begitu elegan memesona.

Bunga Cita Lestari nampak mengenakan kebaya penuh payet bewaran pink fuchsia menyala. Kebaya dengan model lengan panjang itu memberi kesan anggun pada BCL.

BCL

Selain itu, BCL juga mengenakan long torso berwarna merah dengan detail unik. Warna dari long torso itu pun begitu menyatu dengan kebaya pink fuchsia yang dikenakan BCL.

Halaman:
1 2
      
