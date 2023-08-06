Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Gemasnya para Model Cilik Kenakan Kebaya Encim Warna-warni di Runway Istana Kebaya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |22:28 WIB
Gemasnya para Model Cilik Kenakan Kebaya Encim Warna-warni di Runway Istana Kebaya
Para model cilik berlenggok di runway Istana Berkebaya (Foto: Wiwie/MPI)
A
A
A

FASHION show acara Istana Berkebaya di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu sore, (6/8/2023) berlangsung meriah. Dalam momen itu, penampilan para model cilik yang melenggang cantik di runway sepanjang 200 meter turut mencuri perhatian. 

Tak mau kalah dari para model dewasa, mereka tampak lihai berlenggak-lenggok dalam balutan kebaya encim mereka masing-masing. Anak-anak perempuan yang menjadi model cilik itu tampak bergandengan tangan dengan para model dewasa di sebelahnya.

Model Cilik Istana Berkebaya

Penampilan mereka tampak serasi dengan model di sebelahnya dan tak kalah centil ketika menyapa para penonton yang histeris menyambut mereka. Bahkan, di akhir penampilan mereka, ada juga yang jalan beriringan bertiga sambil bergandengan tangan satu sama lain.

Meski sama-sama mengenakan kebaya encim, mereka tampak cantik dengan warna kebaya mereka masing-masing. Mulai dari merah dengan motif bunga warna-warni, hingga warna-warna segar seperti oranye dan hijau lime.

Model Cilik Istana Berkebaya

Sebelumnya, sejumlah model profesional juga turut membawakan koleksi kebaya dari sederet desainer ternama Tanah Air.

Mereka tampak tampil setelah penampilan dari Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia, None Jakarta, OASE Kabinet Indonesia Maju, hingga istri Dubes, Dubes perempuan, hingga para Menteri Wanita.

Model Cilik Istana Berkebaya

Para model profesional tersebut tampak memamerkan sederet koleksi kebaya dari BIN House Indonesian Creation, Roemah Kebaya Vielga, Rieta Rose Collection, Kebaya Peranakan Nyonya Baba, dan Batik Chic.

Meski membawakan koleksi kebaya encim dari berbeda-beda desainer, namun keseluruhan koleksi kebaya tersebut tampak menampilan satu benang merah yang sama, yakni nuansa warna-warna nan cerah, serta cutting dan detail bunga yang anggun.

Mulai dari perpaduan kebaya dan kain batik berwarna pink, atasan kebaya berwarna biru yang dipadukan dengan obey berwarna merah, setelan kebaya berwarna coklat dengan motif nan elegan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157763/kebaya-F5f2_large.jpg
Asal Usul Kebaya Bukan dari Jawa, Bermula dari Maluku dan Sumatera
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157690/maudy-B5le_large.jpg
Maudy Ayunda Senang Pakai Kebaya dan Koleksi Kutu Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/24/194/3157672/kebaya-80Zo_large.jpg
Hari Kebaya Nasional 2025, Begini Sejarah dan Penetapannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/04/194/3152629/kebaya-7Ug3_large.jpg
5 Tips Mix Match Kebaya Kekinian
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3039031/ada_8_koleksi_legendaris_ibu_tien_soeharto_dipajang_di_hari_kebaya_nasional_2024-tIK7_large.jpg
Ada 8 Koleksi Legendaris Ibu Tien Soeharto Dipajang di Hari Kebaya Nasional 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/24/194/3038819/hari_kebaya_nasional-pbo0_large.jpg
Dipadati 9250 Perempuan Berkebaya, Hari Kebaya Nasional Perdana Sukses Raih Rekor MURI
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement