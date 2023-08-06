Gemasnya para Model Cilik Kenakan Kebaya Encim Warna-warni di Runway Istana Kebaya

FASHION show acara Istana Berkebaya di depan Istana Merdeka, Jakarta, pada Minggu sore, (6/8/2023) berlangsung meriah. Dalam momen itu, penampilan para model cilik yang melenggang cantik di runway sepanjang 200 meter turut mencuri perhatian.

Tak mau kalah dari para model dewasa, mereka tampak lihai berlenggak-lenggok dalam balutan kebaya encim mereka masing-masing. Anak-anak perempuan yang menjadi model cilik itu tampak bergandengan tangan dengan para model dewasa di sebelahnya.

Penampilan mereka tampak serasi dengan model di sebelahnya dan tak kalah centil ketika menyapa para penonton yang histeris menyambut mereka. Bahkan, di akhir penampilan mereka, ada juga yang jalan beriringan bertiga sambil bergandengan tangan satu sama lain.

Meski sama-sama mengenakan kebaya encim, mereka tampak cantik dengan warna kebaya mereka masing-masing. Mulai dari merah dengan motif bunga warna-warni, hingga warna-warna segar seperti oranye dan hijau lime.

Sebelumnya, sejumlah model profesional juga turut membawakan koleksi kebaya dari sederet desainer ternama Tanah Air.

Mereka tampak tampil setelah penampilan dari Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia, None Jakarta, OASE Kabinet Indonesia Maju, hingga istri Dubes, Dubes perempuan, hingga para Menteri Wanita.

Para model profesional tersebut tampak memamerkan sederet koleksi kebaya dari BIN House Indonesian Creation, Roemah Kebaya Vielga, Rieta Rose Collection, Kebaya Peranakan Nyonya Baba, dan Batik Chic.

Meski membawakan koleksi kebaya encim dari berbeda-beda desainer, namun keseluruhan koleksi kebaya tersebut tampak menampilan satu benang merah yang sama, yakni nuansa warna-warna nan cerah, serta cutting dan detail bunga yang anggun.

Mulai dari perpaduan kebaya dan kain batik berwarna pink, atasan kebaya berwarna biru yang dipadukan dengan obey berwarna merah, setelan kebaya berwarna coklat dengan motif nan elegan.