HOME WOMEN FASHION

Warna-warni Kebaya Encim Karya Desainer Lokal Curi Perhatian di Istana Berkebaya

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:46 WIB
Warna-warni Kebaya Encim Karya Desainer Lokal Curi Perhatian di Istana Berkebaya
Model kenakan kebaya encim di Istana Berkebaya (Foto: Wiwie/MPI)
A
A
A

WANITA dengan kebaya encim mendadak memenuhi halaman Istana Merdeka, Jakarta, Minggu sore (6/8/2023). Mereka tampak antusias menyaksikan perhelatan Istana Berkebaya yang dibawakan oleh sejumlah model profesional.

Para model membawakan koleksi kebaya dari sederet desainer ternama Tanah Air. Mereka tampak tampil setelah penampilan dari Komunitas Perempuan Berkebaya Indonesia, None Jakarta, OASE Kabinet Indonesia Maju, hingga istri Dubes, Dubes perempuan, hingga para Menteri Wanita.

Model Kenakan Kebaya Encim

Para model profesional tersebut tampak memamerkan sederet koleksi kebaya dari BIN House Indonesian Creation, Roemah Kebaya Vielga, Rieta Rose Collection, Kebaya Peranakan Nyonya Baba, dan Batik Chic.

Meski membawakan koleksi kebaya encim dari berbeda-beda desainer, namun keseluruhan koleksi kebaya tersebut tampak menampilan satu benang merah yang sama, yakni nuansa warna-warna nan cerah, serta cutting dan detail bunga yang anggun.

Model Kenakan Kebaya Encim

Mulai dari perpaduan kebaya dan kain batik berwarna pink, atasan kebaya berwarna biru yang dipadukan dengan obey berwarna merah, setelan kebaya berwarna coklat dengan motif nan elegan.

Ada juga beberapa koleksi kebaya encim panjang dengan warna-warna yang tampak selaras dengan peringatan HUT RI, yakni merah dan putih, serta kebaya encim dengan detail kain nan dramatis yang tampak dikibarkan dengan cantik oleh para model.

Sebelumnya, Wamenparekraf RI Angela Tanoesoedibjo juga terpantau turut melenggang di atas runway sepanjang 200 meter dalam acara Istana Berkebaya yang digelar di depan Istana Merdeka, Jakarta Pusat pada Minggu (6/8/2023).

Angela Tanoesoedibjo bersama sederet Menteri wanita lain tampak kompak mengenakan kebaya Encim khas DKI Jakarta. Meski begitu, kecantikannya tampak sukses mencuri perhatian para penonton yang hadir.

Halaman:
1 2
      
