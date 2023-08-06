Hadiri Istana Berkebaya, Presiden Jokowi Gagah Kenakan Baju Adat Betawi

PRESIDEN RI Jokowi turut menghadiri acara Istana Berkebaya yang berlangsung pada Minggu (6/8/2023). Acara tersebut digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Selain meresmikan acara Istana Berkebaya yang juga sebagai bentuk memeriahkan jelang HUT RI ke-78 ini, Jokowi hadir dengan busana adat Betawi yang elegan.

Jokowi mengenakan baju adat Betawi sadariah berwarna hitam dengan celana panjang berwarna senada yang melengkapi penampilannya. Ia juga menggunakan kain berwarna hijau yang dikalungkan guna memberi tambahan warna pada busananya.

Tak sendiri, Wakil Presiden RI, Ma’rif Amin juga mengenakan busana serupa. Baju adat Betawi menjadi pilihan Ma’ruf di acara Istana Berkebaya ini.