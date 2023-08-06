Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Hadiri Istana Berkebaya, Presiden Jokowi Gagah Kenakan Baju Adat Betawi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |19:21 WIB
Hadiri Istana Berkebaya, Presiden Jokowi Gagah Kenakan Baju Adat Betawi
Presiden Jokowi kenakan baju adat Betawi di Istana Berkebaya (Foto: YouTube/Official iNews)
A
A
A

PRESIDEN RI Jokowi turut menghadiri acara Istana Berkebaya yang berlangsung pada Minggu (6/8/2023). Acara tersebut digelar di halaman Istana Merdeka, Jakarta Pusat.

Selain meresmikan acara Istana Berkebaya yang juga sebagai bentuk memeriahkan jelang HUT RI ke-78 ini, Jokowi hadir dengan busana adat Betawi yang elegan.

Jokowi Baju Adat Betawi

Jokowi mengenakan baju adat Betawi sadariah berwarna hitam dengan celana panjang berwarna senada yang melengkapi penampilannya. Ia juga menggunakan kain berwarna hijau yang dikalungkan guna memberi tambahan warna pada busananya.

Tak sendiri, Wakil Presiden RI, Ma’rif Amin juga mengenakan busana serupa. Baju adat Betawi menjadi pilihan Ma’ruf di acara Istana Berkebaya ini.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/194/3022465/makna-sarung-batik-yang-dipakai-presiden-jokowi-saat-salat-idul-adha-2024-aPFZJwtdFF.jpg
Makna Sarung Batik yang Dipakai Presiden Jokowi saat Salat Idul Adha 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/10/612/3019918/5-potret-jokowi-liburan-bareng-jan-ethes-dan-la-lembah-happy-banget-ROwKxOAwsQ.jpg
5 Potret Jokowi Liburan Bareng Jan Ethes dan La Lembah, Happy Banget
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/19/194/3010492/potret-jokowi-dan-presiden-wwc-gunakan-tenun-di-santap-malam-jelang-ktt-wwf-ke-10-AlUgPjzbfw.jpeg
Potret Jokowi dan Presiden WWC Gunakan Tenun di Santap Malam Jelang KTT WWF ke-10
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/17/612/2997007/5-potret-tim-cook-saat-sambangi-istana-kepresidenan-gagah-pakai-jas-biru-jLe4prowi9.jpg
5 Potret Tim Cook saat Sambangi Istana Kepresidenan, Gagah Pakai Jas Biru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/194/2945886/alasan-sawunggaling-dijadikan-motif-batik-pakaian-yang-dikenakan-jokowi-di-perayaan-natal-nasional-2023-CPyc6lQNZ1.jpeg
Alasan Sawunggaling Dijadikan Motif Batik, Pakaian yang Dikenakan Jokowi di Perayaan Natal Nasional 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/12/27/194/2945845/jokowi-hadiri-perayaan-natal-nasional-2023-dengan-batik-motif-sawunggaling-ini-makna-dan-filosofinya-dKwFgqAIcl.jpeg
Jokowi Hadiri Perayaan Natal Nasional 2023 dengan Batik Motif Sawunggaling Ini Makna dan Filosofinya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement