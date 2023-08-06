Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Arumi Bachsin di Jember Fashion Carnaval 2023, Cantiknya Bagai Permaisuri

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |13:54 WIB
5 Potret Arumi Bachsin di Jember Fashion Carnaval 2023, Cantiknya Bagai Permaisuri
Potret Arumi Bachsin di JFC 2023 (Foto: Instagram/arumibachsin_94)
A
A
A

ARUMI Bachsin turut memeriahkan gelaran Jember Fashion Carnaval (JFC) 2023 semalam, Sabtu (5/8/2023). Istri Wakil Gubernur Jawa Timur, Emil Dardak itu tampil mencuri perhatian. 

Masyarakat Jember sendiri tumplek blek lantas antusias menyaksikan para talent JFC 2023 yang berjalan sepanjang 3,6 kilometer tersebut. Arumi Bachsin sendiri bersama anak perempuannya yang berusia 9 tahun, Lakeisha Ariestia Dardak.

Seperti apa potretnya? Berikut diantaranya, dilansir dari akun Instagramnya, @arumibachsin_94, Minggu, (6/8/2023).

1. Sapa masyarakat

Arumi Bachsin Jember Fashion Carnaval 2023

Dalam potret ini, Arumi tampak berjalan mengenakan kostum bertema IKN (Ibu Kota Nusantara) berupa dress panjang berwarna biru navy yang dihiasi dengn glitter nan mewah.

Penampilannya juga kian dramatis dengan aksesori sayap besar berwarna biru yang tampak menjuntai megah di punggungnya. Arumi lantas menyapa masyarakat yang menonton dengan melambaikan tangan dan melempar ekspresi senyum manisnya. 

2. Kompak berjalan dengan sang anak

Arumi Bachsin Jember Fashion Carnaval 2023

Tak sendirian, rupanya Arumi berjalan dengan sang anak, Lakeisha Ariestia Dardak yang juga tampak cantik dengan kostumnya, yakni midi dress berwarna lilac lengkap dengan sayap berwarna senada di punggungnya.

Arumi dan Lakeisha tampak sama-sama tampil memukau saat berjalan di area runway sambil terus melempar ekspresi senyum manisnya.

3. Aura berkelas

Arumi Bachsin Jember Fashion Carnaval 2023

Dalam potret ini, Arumi kembali menyapa penonton yang hadir. Meskipun tampak murah senyum, aura berkelasnya tampak kian terpancar dengan penampilan elegannya malam itu.

Halaman:
1 2
      
