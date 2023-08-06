Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Cantik Celine Evangelista Cosplay Jadi Barbie Bikin Netizen Terpana

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |09:00 WIB
5 Potret Cantik Celine Evangelista Cosplay Jadi Barbie Bikin Netizen Terpana
Celine Evangelista (Foto : Instagram/@celine_evangelista)
A
A
A

CELINE Evangelista tak mau ketinggalan mengikuti tren cosplay jadi Barbie. Melalui postingannya di Instagram dia mengunggah Reels Instagram beberapa fotonya.

Penampilan Celine begitu memukau dengan menggunakan outfit bernuansa pink. Dia menggunakan dua busana, dress megah dan juga office look.

Penasaran seperti apa penampilan Celine Evangelista pada postingan terbarunya? Berikut rangkumannya dari Instagram @celine_evangelista, Minggu (6/8/2023).

1. Anggun pakai dress pink

Celine Evangelista

Penampilan Celine Evangelista begitu memukau memakai dress warna baby pink. Dress yang dia pakai menggunakan aksen ruffle dengan material lace. Dia pose dengan wajah fierce, cantik banget!

“Barbie sungguhan bukan kartun,” kata @shenkkye***

“Ini baru Barbie beneran,” tambah @ardania***

2. Gayanya stunning

Celine Evangelista

Pada foto selanjutnya, mantan istri Stefan William itu menambahkan aksesori emas sehingga membuat penampilannya begitu berkelas. Potret Celine di foto ini bak ABG.

3. Pakai makeup tebal

Celine Evangelista

Penampilan Celine makin memukau dengan makeup makeup tebal bernuansa pink. Sementara itu tampilan rambutnya dikuncir setengah model curly dan diberi hiasan pita pink. Dia pose memberikan kiss bye kepada pengikutnya.

Halaman:
1 2
      
