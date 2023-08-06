Klarifikasi Nikita Mirzani, Menyesal Tidak dari Dulu Gandeng Shopee Live Biar Makin Cuan

JAKARTA - Nama Nikita Mirzani, kerap diasosiasikan dengan kontroversi karena komentar jujurnya hingga berbagai pemberitaan viral yang membuat netizen tercengang. Tidak jarang, netizen pun ikut terbawa dengan kisah seru kehidupan Nikita.

Baru-baru ini publik kembali dihebohkan dengan beredarnya unggahan video di sosial media Nikita Mirzani @nikitamirzanimawardi_172 tampak ia menangis dan berurai air mata.

Pada video tersebut, Nikita menyampaikan penyesalan dan perkataan maaf sedalam-dalamnya atas apa yang telah terjadi dengan caption nya pun menuliskan “Maafin gue, sedalam-dalamnya gue minta maaf, gue bener-bener nyesel”.

Sinyal kecurigaan dan keingintahuan para netizen pun mulai muncul dan terlihat dari kolom komen yang memenuhi unduhan terbaru terkait Nikita di dunia maya.

Unduhan penyesalan di sosial media Nikita telah menarik banyak perhatian netizen dan lagi lagi menyeret para netizen menunggu klarifikasi dari yang bersangkutan.

Banyak spekulasi yang muncul dan beredar di dunia maya. Beberapa komentar terlihat positif dengan mendukung dan mendoakan agar semua baik-baik saja, tapi ada juga yang terlihat meninggalkan komen kontra di post Nikita.

Berselang satu hari unduhan tersebut, Nikita mengumumkan klarifikasi nya dengan posting an pengakuan penyesalan terbesarnya. Video tersebut menampilkan Nikita yang mengusap air mata sambil mengatakan,

“Gua mau bilang kalo gua nyesel banget, nyesel mentok udah terlambat beb… terlambat nggak karu-karuan. Gimana gua ga nyesel beb… Masa gua baru sekarang join Shopee Live nya, padahal semua diskon 50 persen beb!! Gas lahh beb.. Masa gak ngiler si borrr??!," kata Nikita sambil mengusap air mata.