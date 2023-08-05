Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 7 Agustus: Capricorn Jangan Tolak Perubahan, Pisces Hadapi Kenyataan

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |08:30 WIB
Ramalan Zodiak 7 Agustus: Capricorn Jangan Tolak Perubahan, Pisces Hadapi Kenyataan
Ilustrasi zodiak, (Foto: Freepik)
A
A
A

SEPERTI apa nasib peruntungan tanda zodiak Anda di awal pekan bulan Agustus ini? Mengutip Your Tango, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Capricorn, Aquarius serta Pisces.

1. Capricorn: Para Capricorn memang individu yang tekun dan tahan menghadapi kesulitan. Tekad kuat Anda hari ini tak tergoyahkan melalui tantangan apa pun yang kemungkinan akan dihadapi. Tipsnya, hindari menolak perubahan karena menerimanya bisa jadi salah satu yang membuat diri bisa berkembang.

2. Aquarius: Mood para Aquarius sedang baik tampaknya, ada ide-ide segar yang siap untuk diwujudkan. Hari ini, semangat inventif Anda akan menjadi sesuatu perubahan positif.

3. Pisces: Hari ini, intuisi tajam yang dimiliki para Pisces bisa membawa Anda ke sesuatu yang sebelumnya tak pernah disangka-sangka tapi ternyata penuh dengan potensi. Tak perlu dihindari, hadapi saja kenyataan yang ada. Prioritas utamamu adalah menyeimbangkan impian Anda dengan tuntutan saat ini.

(Rizky Pradita Ananda)

      
