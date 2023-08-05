Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Ramalan Zodiak 7 Agustus: Libra Yakin Insting Diri Sendiri, Sagitarius Jangan Cepat Puas

Pradita Ananda , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |07:30 WIB
Ramalan Zodiak 7 Agustus: Libra Yakin Insting Diri Sendiri, Sagitarius Jangan Cepat Puas
Ilustrasi zodiak, (Foto: Ilustrasi Okezone)
BAGAIMANA kata nasib peruntungan tanda zodiak Anda di awal pekan bulan Agustus ini? Mengutip Your Tango, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Libra, Scorpio dan Sagitarius.

1. Libra : Kabar baik bagi para Libra di awal pekan ini, hari ini para Libra berhasil menavigasi situasi sosial apa pun dengan mudah dan mulus tanpa hambatan. Tapi tetap hati-hati dengan keragu-raguan, kiatnya adalah tetap fokus dan percaya dengan insting diri sendiri.

2. Scorpio: Hari ini, kemampuan intuitif para pemilik zodiak satu ini sangat kuat, bahkan mampu mengungkap sesuatu yang mana orang lain hanya melihat permukaan luarnya saja. Khusus hari ini, para Scorpio hati-hati soal kerahasiaan, transparansi dan kejujuran tetap akan lebih baik.

3. Sagitarius: Hari ini jadi pertanda baik bagi Anda, ada rasa petualangan yang pada akhirnya bisa mendorong pengembangan bagi diri pribadi. Jangan cepat berpuas diri memang, karena selalu ada hal baru untuk dipelajari.

(Rizky Pradita Ananda)

      
