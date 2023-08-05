Ramalan Zodiak 7 Agustus: Cancer Waspada Energi Emosional, Virgo Jangan Terlalu Perfeksionis

SEPERTI apa nasib peruntungan tanda zodiak Anda di awal pekan bulan Agustus ini? Mengutip Your Tango, berikut prediksi ramalan peruntungan hari ini untuk para pemilik tanda zodiak Cancer, Leo serta Virgo.

1. Cancer: Awal pekan ini jadi hari yang baik untuk orang-orang Cancer, contohnya hari ini para Cancer berhasil memancarkan kenyamanan dan perhatian kepada orang-orang di sekitarnya. Namun di saat yang bersamaan, jangan sampai mengeluarkan energi emosional Anda secara berlebihan. Tetap fokus menjaga kesejahteraan emosional diri sendiri.

2. Leo: Sebagai tanda zodiak yang punya jiwa kepemimpinan dan juga karismatik, hari ini para Leo lagi-lagi sukses menginspirasi orang-orang di sekitarnya. Namun, berhati-hatilah agar tidak membutakan orang lain dengan pesona dirimu, biarkan orang-orang bisa belajar dan bersinar sendiri.

3. Virgo: Punya sifat alami sangat memperhatikan detail, ketepatan dan fokus yang diberikan para Virgo pada setiap tugas, hari ini memperlihatkan hasil yang patut ditiru. Namun tetap waspada, karena perfeksionisme yang berlebihan dapat mencekik diri sendiri loh!

(Rizky Pradita Ananda)