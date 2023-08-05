Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Selebgram Keturunan Old Money dan Kekayaannya, Nomor 3 Anak Crazy Rich Indonesia

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:26 WIB
5 Selebgram Keturunan Old Money dan Kekayaannya, Nomor 3 Anak Crazy Rich Indonesia
Salah Satu Selebgram Old Money (Foto: Instagram)
A
A
A

DERETAN 5 selebgram keturunan old money dan kekayaan menarik untuk diulas. Istilah ini kembali ramai setelah banyak bermunculan trend fashion ala old money.

Seperti diketahui, old money adalah sebutan untuk orang kaya yang berasal dari dulu. Dengan kata lain, old money dapat dikatakan sebagai orang yang sejak lahir sudah kaya karena latar belakang keluarganya.

Berikut adalah daftar 5 selebgram keturunan old money yang tajir melintir sejak lahir:

1. Mesty Ariotedjo

Mesty

Mesty Ariotedjo merupakan seorang dokter spesialis anak yang juga founder sebuah startup bernama Tentang Anak dan WeCare.id. Selebgram yang memiliki 446 ribu followers ini ternyata adalah keturunan old money.

Diketahui, Majesty merupakan putri dari seorang mantan Direktur Utama PT Aneka Tambang dan PT Bukit Asam. Selain itu, kakeknya adalah seorang duta besar Indonesia di Filipina zaman orde baru, yakni Sri Bima Ariotedjo.

Halaman:
1 2 3
      
