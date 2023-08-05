Apa Arti Old Money dalam Bahasa Gaul? Ternyata Punya Makna Khusus di Kalangan Tertentu

APA arti old money dalam bahasa gaul yang saat ini menjadi viral pada media sosial. Ternyata istilah ini merujuk pada orang-orang kaya yang berasal warisan orang tuanya.

Melansir dari Cambridge Dictionary, Old Money berarti keluarga yang sudah kaya sejak lama. Dengan kata lain, kekayaan yang dimiliki sudah berasal dari kakek, nenek, atau bahkan buyutnya.

-Berikut penjelasan lengkap apa arti Old Money dalam bahasa gaul:

Istilah old money ini kerap digunakan untuk mendeskripsikan kelas sosial orang-orang kaya. Maksudnya, orang-orang dengan kekayaan old money atau turunan dianggap sebagai orang kaya kelas atas.

Hal ini karena mereka dianggap sebagai orang yang terbiasa memiliki kekayaan. Pada dasarnya, istilah old money aesthetic ini merujuk dari gaya hidup orang-orang old money meliputi gaya berpakaian, liburan, rumah, aktivitas keseharian dan sebagainya.

Pada intinya, old money aesthetic ini mengedepankan tren gaya hidup ala orang-orang elit.