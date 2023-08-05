Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Apa Arti Old Money dalam Bahasa Gaul? Ternyata Punya Makna Khusus di Kalangan Tertentu

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |09:11 WIB
Apa Arti Old Money dalam Bahasa Gaul? Ternyata Punya Makna Khusus di Kalangan Tertentu
Ilustrasi Apa Arti Old Money (Foto: Instagram)
A
A
A

APA arti old money dalam bahasa gaul yang saat ini menjadi viral pada media sosial. Ternyata istilah ini merujuk pada orang-orang kaya yang berasal warisan orang tuanya.

Melansir dari Cambridge Dictionary, Old Money berarti keluarga yang sudah kaya sejak lama. Dengan kata lain, kekayaan yang dimiliki sudah berasal dari kakek, nenek, atau bahkan buyutnya.

Bahasa Gaul

-Berikut penjelasan lengkap apa arti Old Money dalam bahasa gaul:

Istilah old money ini kerap digunakan untuk mendeskripsikan kelas sosial orang-orang kaya. Maksudnya, orang-orang dengan kekayaan old money atau turunan dianggap sebagai orang kaya kelas atas.

Hal ini karena mereka dianggap sebagai orang yang terbiasa memiliki kekayaan. Pada dasarnya, istilah old money aesthetic ini merujuk dari gaya hidup orang-orang old money meliputi gaya berpakaian, liburan, rumah, aktivitas keseharian dan sebagainya.

Pada intinya, old money aesthetic ini mengedepankan tren gaya hidup ala orang-orang elit.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/17/612/3064042/gen_z-Jvrh_large.jpg
5 Istilah Gen Z yang Wajib Dihafal Milenial, Penting untuk Bergaul!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/07/612/2896679/arti-kata-ara-ara-dalam-bahasa-gaul-qHgxox5VT3.jpg
Arti Kata Ara Ara dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/04/612/2894719/arti-kata-sasimo-dalam-bahasa-gaul-ternyata-konotasinya-negatif-Eb5rBxnxNh.jpg
Arti Kata Sasimo dalam Bahasa Gaul, Ternyata Konotasinya Negatif
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2892153/arti-kata-gwenchana-dalam-bahasa-gaul-kini-viral-di-media-sosial-h59QrQx2o7.jpg
Arti Kata Gwenchana dalam Bahasa Gaul, Kini Viral di Media Sosial
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/29/612/2891700/lagi-viral-ini-arti-kata-puh-sepuh-dalam-bahasa-gaul-v2DzKOpC9k.jpg
Lagi Viral, Ini Arti Kata Puh Sepuh dalam Bahasa Gaul
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/27/612/2890715/apa-arti-kata-pick-me-dalam-bahasa-gaul-ramai-di-media-sosial-4DjJnFpCMk.jpg
Apa Arti Kata Pick Me dalam Bahasa Gaul? Ramai di Media Sosial
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement