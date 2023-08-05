Advertisement
HOME WOMEN LIFE

5 Zodiak Lebih Suka Circle Kecil dalam Berteman

Pradita Ananda , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |23:00 WIB
5 Zodiak Lebih Suka <i>Circle</i> Kecil dalam Berteman
Zodiak penyuka circle kecil pertemanan, (Foto: Jcomp/Freepik)
A
A
A

PUNYA banyak teman dan bahkan ada di mana-mana adalah hal yang bagus, tapi hal ini tak berlaku buat sebagian orang.

Pasalnya untuk para individu pemilik lima tanda zodiak berikut ini, mereka lebih menyukai lingkar pertemanan yang kecil. Sebab, mereka lebih memprioritaskan kualitas pertemanan yang ada daripada kuantitasnya.

Jika ini terdengar seperti diri Anda, nah mungkin Anda adalah salah satu dari tanda-tanda zodiak tersebut. Apa saja? Diwarta dari Bustle, Minggu (6/8/2023) simak paparannya berikut ini.

1. Cancer: Sebagai tanda air yang sensitif, para Cancer lebih senang bergaul dan nongkrong dengan kelompok kecil. Para sahabat yang sama-sama semuanya merasa nyaman dan bisa saling menjaga satu sama lain.

2. Capricorn: Orang-orang Capricorn cenderung punya penampilan luar yang keras, jadi untuk mengenal mereka dan disambut ke dalam lingkaran hidupnya memang membutuhkan waktu. Itulah kenapa lebih senang circle pertemanan yang kecil saja, tapi begitu bisa masuk, para Capricron adalah sahabat yang sangat mendukung dan membantu dalam situasi apa pun.

Halaman:
1 2
      
