HOME WOMEN LIFE

3 Aktris Bollywood yang Tidak Lahir di India, Ada Alia Bhatt dan Deepika Padukone

Tim Okezone , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |18:00 WIB
3 Aktris Bollywood yang Tidak Lahir di India, Ada Alia Bhatt dan Deepika Padukone
Aktris Bollywood tak terlahir di India, (Foto: Instagram @deepikapadukone)
A
A
A

AKTRIS Bollywood kerap mencuri perhatian netizen karena kecantikan dan aktingnya di berbagai film. Biodata serta profil mereka juga banyak dicari karena keinginan netizen yang mengetahui latar belakang aktris tersebut.

Namun rupanya, ada beberapa aktris Bollywood yang ternyata tidak terlahir di India. Lantas, siapa saja aktris yang tidak lahir di India? Berikut ulasan singkatnya, sebagaimana diwarta dari Bollywood Hungama, Minggu (6/8/2023)

1. Katrina Kaif: Aktris papa naras Katrina Kaif diketahui lahir di Hong Kong. Diketahui, salah satu orangtuanya berasal dari negara tersebut. Namun dia memutuskan untuk menetap di India dan menjadi populer hingga saat ini. Bahkan, dia adalah salah satu aktris yang memiliki bayaran termahal di industri perfilman India.

 

(Foto: Vogue) 

Halaman:
1 2
      
