Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Diam Bergerak Seperti Suhu, 4 Zodiak Ini Jago Mengejar Asmara di Kantor

Logan Chameron , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |20:00 WIB
Diam Bergerak Seperti Suhu, 4 Zodiak Ini Jago Mengejar Asmara di Kantor
Zodiak jago mengejar asmara di kantor, (Foto:Drazen Zigic/Freepik)
A
A
A

SETIAP zodiak mampu memancarkan pesona alaminya, yang membuat orang lain jadi tertarik atau berminat dengan dirinya. Beberapa tanda zodiak tertentu bahkan jago menampilkan pesona dirinya di lingkungan profesional, seperti di kantor tempat bekerja.

Terlepas dari kenyataan bahwa hubungan asmara di kantor, berpotensi bisa mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan professional. Empat zodiak ini memiliki potensi untuk secara diam-diam menjalin hubungan asmara di tempat kerja, dikutip dari Pinkvilla, Minggu (6/8/2023) berikut empat zodiak yang diam-diam jago mengejar asmara di kantor.

1. Gemini: Para Gemini dikenal sebagai orang yang fleksibel dan punya kemampuan baik dalam berkomunikasi. Seorang Gemini bisa sangat menawan dan ramah, yang membuat mereka sangat populer di tempat kerja.

Apabila paran Gemini punya hubungan romantis di tempat kerja dengan seorang rekan kerja, umumnya keduanya malah berkolaborasi secara lebih efektif dalam mengerjakan proyek dan bekerja sebagai tim yang lebih baik. Bisa bikin bekerja lebih produktif dan efisien di kantor.

 BACA JUGA:

2. Sagitarius: Hadir sebagai makhluk sosial yang unggul dalam menciptakan keharmonisan dan membangun koneksi dengan orang lain. Para Sagitarius jago menunjukkan ketertarikan dirinya dengan halus dan bisa menggunakan kemampuan diplomasi dirinya untuk menavigasi hubungan asmara nan romantis.

Ketika mereka jatuh cinta pada sesama karyawan, mereka akan mengamati dan menganalisis situasi dengan hati-hati terlebih dahulu, sebelum melakukan tindakan apa pun. Bagi mereka, mengencani rekan kerja bukanlah hal yang tabu. Faktanya, justru orang-orang Sagitarius menemukan banyak keuntungan dari menggoda seseorang di tempat kerja.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement