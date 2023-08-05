Diam Bergerak Seperti Suhu, 4 Zodiak Ini Jago Mengejar Asmara di Kantor

SETIAP zodiak mampu memancarkan pesona alaminya, yang membuat orang lain jadi tertarik atau berminat dengan dirinya. Beberapa tanda zodiak tertentu bahkan jago menampilkan pesona dirinya di lingkungan profesional, seperti di kantor tempat bekerja.

Terlepas dari kenyataan bahwa hubungan asmara di kantor, berpotensi bisa mengaburkan batas antara kehidupan pribadi dan professional. Empat zodiak ini memiliki potensi untuk secara diam-diam menjalin hubungan asmara di tempat kerja, dikutip dari Pinkvilla, Minggu (6/8/2023) berikut empat zodiak yang diam-diam jago mengejar asmara di kantor.

1. Gemini: Para Gemini dikenal sebagai orang yang fleksibel dan punya kemampuan baik dalam berkomunikasi. Seorang Gemini bisa sangat menawan dan ramah, yang membuat mereka sangat populer di tempat kerja.

Apabila paran Gemini punya hubungan romantis di tempat kerja dengan seorang rekan kerja, umumnya keduanya malah berkolaborasi secara lebih efektif dalam mengerjakan proyek dan bekerja sebagai tim yang lebih baik. Bisa bikin bekerja lebih produktif dan efisien di kantor.

BACA JUGA:

2. Sagitarius: Hadir sebagai makhluk sosial yang unggul dalam menciptakan keharmonisan dan membangun koneksi dengan orang lain. Para Sagitarius jago menunjukkan ketertarikan dirinya dengan halus dan bisa menggunakan kemampuan diplomasi dirinya untuk menavigasi hubungan asmara nan romantis.

Ketika mereka jatuh cinta pada sesama karyawan, mereka akan mengamati dan menganalisis situasi dengan hati-hati terlebih dahulu, sebelum melakukan tindakan apa pun. Bagi mereka, mengencani rekan kerja bukanlah hal yang tabu. Faktanya, justru orang-orang Sagitarius menemukan banyak keuntungan dari menggoda seseorang di tempat kerja.