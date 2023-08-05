4 Zodiak Pasrah Diatur Pasangan, Termasuk saat Liburan

TIDAK semua orang suka mengatur sesuatu, bahkan tak jarang sebagian orang lebih memilih untuk diatur oleh orang lain. Salah satunya bisa karena malas untuk pusing atau merasa ribet dengan segala urusan.

Termasuk soal liburan, ada sebagian orang yang justru pasrah untuk diatur bagaimana liburannya oleh orang-orang terdekat mereka, contohnya pasangan. Nah, dari kacamata astrologi, sifat pasrah seperti ini sedikit banyak tercermin dari karakter tanda zodiak yang dimiliki.

Beberapa tanda zodiak ini biasanya menerima hidup apa adanya dan lebih memilih pendekatan yang lebih santai dan tanpa beban. Umumnya mereka percaya bahwa pasangannya akan senang membuat rencana yang memenuhi kebutuhan dan preferensi setiap orang. Melansir Pinkvilla, Minggu (6/8/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Taurus: Dikenal sebagai orang yang santai dan menikmati kehidupan yang nyaman. Dalam hidup, para Taurus begitu menghargai kesenangan yang sederhana dan tidak mudah terguncang oleh stres atau kekacauan, sabar tapi di waktu yang bersamaan, para Taurus biasanya tak punya banyak waktu untuk menyusun rencana. Makanya orang-orang Taurus mengandalkan pasanganyanya untuk merencanakan liburan indah.

2. Libra: Merupakan tipe orang yang mengutamakan keharmonisan dan kedamaian, dan biasanya menghindari konflik atau stres yang tidak perlu. Apalagi para Libra secara alami punya sifat diplomatis dan cenderung mengikuti arus, dan terlihat santai dalam berbagai situasi.

Tak heran kan, jika lebih memilih pasrah diatur saat liburan daripada bertengkar hebat dengan pasangan karena beda pendapat.