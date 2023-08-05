Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

4 Zodiak Pasrah Diatur Pasangan, Termasuk saat Liburan

Logan Chameron , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:00 WIB
4 Zodiak Pasrah Diatur Pasangan, Termasuk saat Liburan
4 Zodiak pasrah diatur pasangan saat berlibur, (Foto: Tirachardz/Freepik)
A
A
A

TIDAK semua orang suka mengatur sesuatu, bahkan tak jarang sebagian orang lebih memilih untuk diatur oleh orang lain. Salah satunya bisa karena malas untuk pusing atau merasa ribet dengan segala urusan.

Termasuk soal liburan, ada sebagian orang yang justru pasrah untuk diatur bagaimana liburannya oleh orang-orang terdekat mereka, contohnya pasangan. Nah, dari kacamata astrologi, sifat pasrah seperti ini sedikit banyak tercermin dari karakter tanda zodiak yang dimiliki.

Beberapa tanda zodiak ini biasanya menerima hidup apa adanya dan lebih memilih pendekatan yang lebih santai dan tanpa beban. Umumnya mereka percaya bahwa pasangannya akan senang membuat rencana yang memenuhi kebutuhan dan preferensi setiap orang. Melansir Pinkvilla, Minggu (6/8/2023) berikut paparan singkatnya.

1. Taurus: Dikenal sebagai orang yang santai dan menikmati kehidupan yang nyaman. Dalam hidup, para Taurus begitu menghargai kesenangan yang sederhana dan tidak mudah terguncang oleh stres atau kekacauan, sabar tapi di waktu yang bersamaan, para Taurus biasanya tak punya banyak waktu untuk menyusun rencana. Makanya orang-orang Taurus mengandalkan pasanganyanya untuk merencanakan liburan indah.

2. Libra: Merupakan tipe orang yang mengutamakan keharmonisan dan kedamaian, dan biasanya menghindari konflik atau stres yang tidak perlu. Apalagi para Libra secara alami punya sifat diplomatis dan cenderung mengikuti arus, dan terlihat santai dalam berbagai situasi.

Tak heran kan, jika lebih memilih pasrah diatur saat liburan daripada bertengkar hebat dengan pasangan karena beda pendapat.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement