Leo hingga Libra, Sederet Zodiak Tetap Percaya Cinta Walau Diselingkuhi

SUDAH pernah menjadi korban perselingkuhan, alias dengan kata lain sudah pernah diselingkuhi ternyata tak cukup untuk membuat sebagian orang apatis akan cinta.

Meski sudah pernah diselingkuhi, beberapa orang ada loh yang tetap yakin alias begitu percaya dengan yang namanya cinta. Sedikit banyak, kepribadian seperti ini dipengaruhi oleh tanda zodiak yang dimiliki.

Kebanyakan dari mereka yang berzodiak ini mudah terpesona oleh kekasihnya karena sifatnya yang emosional dan sensitif. Mereka berkeyakinan pada cinta meskipun menghadapi perselingkuhan dari pasangannya, dan tak kehilangan kepercayaan pada kebaikan cinta. Melansir Pinkvilla, Minggu (5/8/2023) berikut empat tanda zodiak tersebut.

1. Cancer: Orang dengan zodiak ini dikatakan adalah individu yang sangat emosional dan sensitif. Cancer dikenal dengan sifat romantis dan mengayomi, yang membuat mereka mudah terpesona oleh sikap penuh kasih dan perhatian dari pasangannya.

Zodiak ini menghargai hubungan emosional dan dapat sangat tersentuh oleh kencan yang penuh mimpi. Jadi, bahkan jika mereka diselingkuhi oleh pasangannya, mereka tetap optimis bahwa perselingkuhan tidak akan terjadi lagi di masa depan.

2. Pisces: Secara alami adalah orang yang romantis dengan kecenderungan alami untuk melihat yang terbaik dari orang lain. Maka tak heran, para Pisces sering kali sangat terpengaruh oleh tindakan cinta dan pesona dari pasangannya dan tertarik pada hubungan yang dipenuhi dengan kasih sayang dan kedalaman emosional.

Saat jadi korban perselingkuhan, para Pisces justru akan berusaha keras untuk memahami apa yang menyebabkan perselingkuhan ini terjadi dan mencoba merefleksikan hal apa saja yang sudah mereka abaikan.