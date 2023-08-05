Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Cantik Paripurna, Pevita Pearce Ternyata Sering Alami Masalah Kulit Ini

Syifa Fauziah , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |06:00 WIB
Cantik Paripurna, Pevita Pearce Ternyata Sering Alami Masalah Kulit Ini
Pevita Pearce (Foto : Instagram/@pevitapearce)
KECANTIKAN Pevita Pearce tentu saja sudah tidak diragukan lagi. Dia memiliki wajah putih, bersih, dan mulus hingga kerap dinilai cantik paripurna. 

Namun di balik itu, ternyata Pevita ternyata memiliki permasalahan kulit lho. Dia mengaku mengalami masalah kulit seperti kering, kusam, hingga muncul dark spot.

Pevita Pearce

“Aku banyak beraktivitas outdoor yang membuat kulit aku jadi kering, kusam, kadang belang juga,” ujar Pevita dalam talkshow di acara Jakarta X Beauty 2023, Sabtu (5/7/2023).

Tak hanya itu, bintang film 5 CM ini juga tak pernah lepas dari yang namanya makeup sehingga kulitnya sering mengalami jerawat yang mengganggu.

