5 Potret Hana Hanifah Bergaya Barbie Serba Pink, Netizen: Cantiknya Diborong

KEMERIAHAN dari film Barbie ternyata belum juga surut, di antara banyak artis yang berdandan cosplay ala Barbie dengan dandanan serba pink. Tak ketinggalan salah satunya, selebgram cantik Hana Hanifah.

Belum lama ini, Hana menjadi model dari salah satu lini makeup. Bergaya jadi model, Hana didandani bak boneka Barbie dengan makeup tebal dan outfit nuansa pink khas Barbie.

Penasaran seperti apa potret Hana Hanifah saat tampil cantik pakai busana pink dan makeup ala Barbie? Berikut rangkumannya dari Instagram @egha.makeup, Sabtu (5/8/2023).

1. Cantik dengan kaus pink: Tampil simpel dan fresh dengan kaus pink ketat dengan aksesori kalung, di sini Hana dibuat centil dengan gaya tampilan rambutnya digerai dan dicurly membuat tampilannya makin stylish. Tak lupa Hana menambahkan aksesori kacamata yang disematkan di kepalanya.

(Foto: Instagram @egha.makeup)

2. Barbie hidup: Nah, di foto ini Hana Hanifah berpose dengan wajah datar dipotret dari arah samping. Terlihat jelas di wajah cantiknya, polesan makeup bernuansa pink yang menambah kecantikannya. Perempuan kelahiran 1995 ini juga menambahkan aksesori kalung dan anting senada. Bak Barbie, cantiknya pol!

(Foto: Instagram @egha.makeup)

"Bukan Barbie tapi bidadari cantiknya Masya Allah," kata @ayu.les***

"Barbie Arab cantik ka Hana," tambah @alisyah***