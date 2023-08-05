Advertisement
HOME WOMEN BEAUTY

Ingin Hasil Manikur Tetap Awet? Pakai Lapisan Gel dan 3 Tips Ini

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:00 WIB
Ingin Hasil Manikur Tetap Awet? Pakai Lapisan Gel dan 3 Tips Ini
Tips manikur kuku awet, (Foto: Valuavitaly/Freepik)
A
A
A

WANITA kerap melakukan perawatan mulai dari rambut hingga kaki, termasuk pula manikur. Ini merupakan salah satu treatment yang banyak dipilih wanita ketika berkunjung ke salon.

Apalagi bagi mereka yang ingin menghadiri satu acara, dalam sekejap kuku akan menjadi indah dengan manikur.

Namun setelah seminggu dari salon, gel kuku yang digunakan untuk manikur mulai terlihat tanda-tanda mengelupas. Maka dari itu, ini perlu dirawat. Melansir Pinkvilla, Sabtu (5/8/2023), berikut empat tips merawat hasil manikur agar tetap awet.

1. Pakaikan sarung tangan ketika ingin melakukan aktivitas di rumah, misalnya saja membersihkan ruang sekitar.

(Foto: Freepik)

2. Perhatikan air mandi Anda. Air panas bisa dengan cepat membuat pengelupasan cat.

Halaman:
1 2
      
