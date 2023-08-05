Victoria Beckham Bocorkan Rahasia Punya Berat Badan Ideal, Konsumsi Cuka Apel

VICTORIA Beckham adalah istri David Beckham yang kini menjadi influencer kesehatan yang sering membagikan tips kebugaran melalui media sosial.

Belum lama ini, dia mengatakan cara menjaga kebugaran tubuh agar tetap mendapatkan berat badan ideal dengan menggunakan cuka apel.

Dilansir dari People, Victoria mengatakan bahwa cuka apel yang dia konsumsi dimasukkan dalam air mendidih dengan campuran perasan lemon segar.

Melihat hal itu, sebuah studi pada 2018 mengatakan bahwa cuka apel akan memberikan efek kenyang. Sehingga orang yang mengonsumsinya kehilangan berat badan banyak, karena hanya ingin makan sedikit.

Selain itu, cuka apel juga diklaim menurunkan kadar gula, kolesterol dan lemak dalam tubuh, sehingga cocok untuk diet namun tetap sehat.