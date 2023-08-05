Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Diet Sehat ala Ade Rai, Mudah dan Murah

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |01:00 WIB
Tips Diet Sehat ala Ade Rai, Mudah dan Murah
Tips diet sehat ala Ade Rai. (Foto: freepik.com)
SETIAP orang pasti menginginkan tubuh yang indah dan proporsional. Tak sedikit dari mereka yang berjuang untuk mendapatkan tubuh idelanya dengan melakukan diet ketat.

Namun, tahukah Anda bahwa diet tidak bisa dilakukan secara sembarangan. Anda juga harus mementingkan faktor kesehatan dan pemenuhan nutrisi tubuh yang baik. Caranya dengan mengikuti pola diet sehat.

Makanan sehat, sebetulnya tidak perlu mahal karena memakai lauk pauk yang mewah dan rumit. Jika tahu triknya, menu makanan diet ini tetap bisa murah dan mudah, serta tetap sehat.

Diet Sehat

Salah satunya seperti yang dicontohkan oleh mantan atlet binaraga papan atas, Ade Rai satu ini. Sebagai menu sarapan, makanan yang pertama kali ia makan paska bangun tidur yang mana bisa disantap pagi atau pun siang hari ini hanyalah makanan rumahan yang komponennya mudah ditemukan di dapur.

Menu sarapan diet sehat dan murah ala Ade Rai, ialah hanya nasi, telur rebus dan sayur.

“Jadi satu piring itu sudah lengkap, isinya ada sayur hijau, nasi merah sedikit, timun sama tomat, lalu putih dan kuning telur. Kalau mau telurnya tiga sampai lima, bisa juga. Ini makanan sederhana, tapi makanan komplit yang murah,” ujar Ade Rai, dikutip dari kanal Youtube Dunia Ade Rai, Senin (7/8/2023).

