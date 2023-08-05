Waspada Dampak El Nino, Konsumsi 7 Buah Ini untuk Menghidrasi Tubuh

BADAN Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) telah memprediksi puncak El Nino terjadi pada Agustus hingga September 2023.

Hal ini secara tidak langsung bisa memberikan berbagai masalah kesehatan pada tubuh. Salah satu yang paling sering dialami ketika cuaca panas melanda yakni dehidrasi.

Selain harus banyak mengonsumsi air putih, kamu bisa mengonsumsi berbagai jenis buah berikut agar tubuh tetap terhidrasi. Alhasil Anda bisa terhindari dari beberapa penyakit lainnya.

Merangkum dari berbagai sumber, Sabtu, (5/8/2023) berikut tujuh buah yang bisa membuat tubuh terhidrasi.

1. Semangka

Tak hanya terkenal dengan rasanya yang manis dan menyegarkan, semangka juga mengandung 92 persen air dan dikenal sebagai buah rendah kalori.

Selain itu, berbagai kandungan dan nutrisi di dalam semangka juga baik untuk kesehatan, mulai dari vitamin A, vitamin C, mangan, dan antioksidan, yang baik untuk tubuh.

Semangka juga punya kandungan antioksidan likopen yang bermanfaat untuk menangkal efek radikal bebas, meningkatkan kesehatan jantung, dan mencegah kanker.

2. Pir

Buah pir juga mengandung banyak air. Itulah mengapa buah ini sangat disarankan untuk dikonsumsi saat cuaca sedang panas. Buah ini bisa membantu mencegah terjadinya dehidrasi atau kekurangan cairan tubuh.

Tidak heran jika buah pir ini jadi salah satu jenis buah yang menyegarkan. Apalagi jika dibuat jus, sudah pasti kandungan airnya semakin melimpah. Meskipun mengandung banyak air, tapi menariknya buah ini tetap punya rasa manis yang cukup kuat.

3. Melon

Selain banyak mengandung air, melon juga terkenal sebagai buah yang mengandung banyak serat, serta beragam nutrisi seperti vitamin A, vitamin C, folat, kalium, magnesium, kalsium, dan protein.

Bahkan, melon juga kaya antioksidan lho! Karena kandungan nutrisinya yang melimpah, membuat buah satu ini bisa mencukupi kebutuhan cairan tubuh, meningkatkan kemampuan penglihatan, serta menjaga kesehatan tulang dan kulit.