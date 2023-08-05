5 Manfaat Oatmeal untuk Kesehatan, Dapat Membantu Turunkan Berat Badan

OAT adalah salah satu biji-bijian paling sehat. Pasalnya, oat bebas gluten dan sumber vitamin, mineral, serat dan antioksidan penting.

Dilansir dari Healthline, Sabtu (5/8/2023), sebuah studi menunjukkan bahwa oat ataupun oatmeal memiliki banyak manfaat kesehatan, termasuk membantu dalam proses penurunan berat badan, menurunkan kadar gula darah, dan mengurangi risiko penyakit jantung.

Oat biasanya dimakan untuk sarapan sebagai oatmeal, yang dibuat dengan merebus oat dalam air atau susu.

Oatmeal sering disebut sebagai bubur. Dalam penyajiannya, biasa oatmeal juga ditambahkan dengan topping seperti granola, buah-buahan, atau cokelat.

Berikut adalah lima manfaat dari oatmeal untuk kesehatan

1. Oat utuh kaya akan antioksidan, termasuk avenanthramides

Oat utuh mengandung antioksidan tinggi dan senyawa tanaman bermanfaat yang disebut polifenol. Yang paling menonjol adalah kelompok antioksidan unik dan disebut avenanthramides, yang hampir hanya ditemukan dalam gandum.

Baik penelitian lama maupun terbaru, ditemukan bahwa avenanthramides dapat membantu menurunkan tingkat tekanan darah dengan meningkatkan produksi oksida nitrat. Molekul gas ini membantu melebarkan (memperlebar) pembuluh darah dan menghasilkan aliran darah yang lebih baik. Selain itu, avenanthramides memiliki efek anti-radang dan anti-gatal.

2. Oat mengandung serat larut kuat yang disebut beta-glukan

Oat mengandung banyak beta-glukan, sejenis serat larut. Beta-glukan sebagian larut dalam air dan membentuk larutan kental, seperti gel di usus Anda.

Manfaat kesehatan dari serat beta-glukan meliputi mengurangi LDL dan kadar kolesterol total, penurunan gula darah dan respon insulin, juga memberikan perasaan kenyang meningkat. Selain itu, bisa meningkatkan pertumbuhan bakteri baik di saluran pencernaan.