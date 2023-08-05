Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

3 Tujuan Bleep Test dalam Olahraga, Bisa untuk Meningkatkan Kemampuan Atlet

Ellena Puspita Sari , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |17:03 WIB
3 Tujuan Bleep Test dalam Olahraga, Bisa untuk Meningkatkan Kemampuan Atlet
Tujuan bleep test. (Foto: freepik)
A
A
A

TUJUAN bleep test dalam olahraga untuk mengukur kondisi fisik seseorang. Bleep test merupakan salah satu jenis tes fisik untuk melatih daya tahan tubuh (stamina) dan kemampuan pernapasan.

Bleep test juga dikenal sebagai tes lari multistage (multistage fitness test). Tes ini biasanya digunakan oleh atlet, prajurit, dan pekerja fisik untuk mengetahui tingkat kondisi fisik dan memantau perkembangan mereka selama berlatih.

Olahraga

Bleep test biasanya dilakukan oleh para atlet seperti dalam bidang atletik, olahraga sepak bola, voli, basket dan lain sebagainya. Tes kondisi fisik ini dilakukan dengan cara berlari.

Peserta harus berlari dari satu titik ke titik berikutnya secepat mungkin sebelum suara bleep terdengar. Dalam dunia olahraga bleep test dianggap sebagai metode yang akurat dalam menilai kemampuan atlet dari segi daya tahan dan kecepatan.

Halaman:
1 2 3
      
