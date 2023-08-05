Viral Lalat Hijau dalam Air Kemasan, Ini Bahayanya jika Dikonsumsi

BEBERAPA waktu lalu jagat maya dihebohkan dengan video air minum kemasan yang berisi lalat hijau di dalamnya.

Video itu pun langsung menjadi viral usai diunggah akun TikTok, @gunawanwaan. Rekaman tersebut menunjukkan seekor lalat mati dan tampak mengapung di dalam air.

“Ada lalat di dalam kemasan air mineral,” tulis akun TikTok tersebut, dikutip Okezone, Sabtu (5/8/2023).

Lebih lanjut, air kemasan itu terlihat dalam keadaan penuh dan masih disegel. Konsumen tersebut bahkan memastikan bahwa air kemasan gelas itu benar-benar tertutup dan dalam kondisi baru.

“Padahal di-press,” tuturnya.

Seperti diketahui, lalat sering kali dikaitkan dengan hewan yang kotor dan bisa membawa penyakit bila terkontaminasi dengan makanan atau minuman. Meski kelihatannya kecil, lalat juga bisa berbahaya terutama jika menyangkut makanan kita.

Dilansir Madsen Pest, lalat bisa membawa beberapa penyakit dan parasit berbahaya termasuk gangren, disentri, tuberkulosis, antraks, dan bahkan wabah penyakit. Faktanya, lalat dua kali lebih mungkin menyebarkan penyakit dibandingkan kecoak.