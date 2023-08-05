Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Viral Lalat Hijau dalam Air Kemasan, Ini Bahayanya jika Dikonsumsi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |12:17 WIB
Viral Lalat Hijau dalam Air Kemasan, Ini Bahayanya jika Dikonsumsi
Penemuan lalat hijau dalam air minum kemasan. (Foto: TikTok @gunawanwaan)
A
A
A

BEBERAPA waktu lalu jagat maya dihebohkan dengan video air minum kemasan yang berisi lalat hijau di dalamnya.

Video itu pun langsung menjadi viral usai diunggah akun TikTok, @gunawanwaan. Rekaman tersebut menunjukkan seekor lalat mati dan tampak mengapung di dalam air.

“Ada lalat di dalam kemasan air mineral,” tulis akun TikTok tersebut, dikutip Okezone, Sabtu (5/8/2023).

Lebih lanjut, air kemasan itu terlihat dalam keadaan penuh dan masih disegel. Konsumen tersebut bahkan memastikan bahwa air kemasan gelas itu benar-benar tertutup dan dalam kondisi baru.

Air putih

“Padahal di-press,” tuturnya.

Seperti diketahui, lalat sering kali dikaitkan dengan hewan yang kotor dan bisa membawa penyakit bila terkontaminasi dengan makanan atau minuman. Meski kelihatannya kecil, lalat juga bisa berbahaya terutama jika menyangkut makanan kita.

Dilansir Madsen Pest, lalat bisa membawa beberapa penyakit dan parasit berbahaya termasuk gangren, disentri, tuberkulosis, antraks, dan bahkan wabah penyakit. Faktanya, lalat dua kali lebih mungkin menyebarkan penyakit dibandingkan kecoak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/28/487/3108416/waspada_risiko_konsumsi_kerang_saat_hamil_ini_kata_dokter-yUFJ_large.jpg
Waspada! Risiko Konsumsi Kerang saat Hamil, Ini Kata Dokter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/29/481/3068931/beberapa-produk-makanan-anjing-dan-kucing-ditarik-dari-pasar-tercemar-bakteri-salmonella-dan-listeria-IG7KWzuQEW.jpg
Beberapa Produk Makanan Anjing dan Kucing Ditarik dari Pasar, Tercemar Bakteri Salmonella dan Listeria
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/09/481/3046502/ylki-imbau-masyarakat-waspada-dengan-produk-pangan-ilegal-asal-china-bisa-ancam-kesehatan-ckFeSAJEMX.jpg
YLKI Imbau Masyarakat Waspada dengan Produk Pangan Ilegal Asal China, Bisa Ancam Kesehatan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/03/481/3043832/bpom-palembang-cek-sampel-permen-semprot-yang-sebabkan-siswa-keracunan-sudah-kedaluwarsa-UpSZrPg8tb.jpeg
BPOM Palembang Cek Sampel Permen Semprot yang Sebabkan Siswa Keracunan, Sudah Kedaluwarsa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/337/3043315/keracunan-Pyvp_large.jpg
Kronologi Lengkap Sejumlah Siswa Keracunan Permen Semprot hingga Kejang-Kejang di Palembang
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/21/481/3037231/sonny-septian-dilarikan-ke-rumah-sakit-diduga-akibat-makan-kepiting-vmAPe3Ya3d.jpg
Sonny Septian Dilarikan ke Rumah Sakit, Diduga Akibat Makan Kepiting
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement