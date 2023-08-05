Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Rincian Biaya dan Jenis Perawatan Gigi yang Wajib Diketahui

Putri Rahmatia Isnaeni , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |15:00 WIB
Rincian Biaya dan Jenis Perawatan Gigi yang Wajib Diketahui
Rincian biaya dan jenis perawatan gigi. (Foto: Freepik)
A
A
A

RINCIAN biaya perawatan gigi dan jenis perawatannya sangat beragam. Semua itu tergantung dari jenis dan masalah apa yang dihadapi.

Sebelum mendiagnosis masalah yang dialami, dokter gigi akan memeriksa terlebih dahulu apakah masalahnya cukup serius sehingga memerlukan perawatan ekstra. Untuk menghindarinya, sangat penting bagi kita untuk menjaga kesehatan dan kebersihan gigi kita.

Sebelum melakukan perawatan gigi, jangan lupa untuk mencari tahu rincian biaya perawatan gigi sesuai dengan jenis perawatan yang dibutuhkan.

Melansir dari berbagai sumber, Minggu (6/8/2023), berikut kami merangkum rincian biaya perawatan gigi dan jenisnya.

Biaya perawatan gigi

Biaya perawatan gigi disetiap tempat berbeda-beda. Rumah sakit, klinik, dan puskesmas masing-masing memiliki biaya tersendiri.

Rumah sakit swasta rata-rata akan menetapkan harga lebih tinggi dibandingkan rumah sakit pemerintah terutama rumah sakit yang terletak di kota besar. Biaya Perawatan Gigi di Rumah Sakit ada yang dimulai dari Rp25 ribu dan ada juga yang dinulai dari Rp200 ribu. Sedangkan rumah sakit daerah Jabodetabek rata-rata kisaran Rp100 ribu sampai Rp200 ribu.

Biaya perawatan gigi di klinik juga berbeda-beda sesuai kebijakan klinik masing-masing, ada yang berkisaran mulai dari Rp25 ribu dan ada yang berkisaran mulai dari Rp300 ribu.

Biaya perawatan gigi di puskesmas terbilang lebih murah karna puskesmas berada di bawah naungan Kemenkes. Besar biaya tiap puskesmas juga beragam tergantunng lokasi dan kualitas dokter. Untuk puskesmas di DKI Jakarta berkisaran mulai dari Rp30 ribu sampai Rp50 ribu.

