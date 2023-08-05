Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

5 Olahraga yang Bisa Dilakukan di Kantor

Tiara Indah Safitri , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |08:00 WIB
5 Olahraga yang Bisa Dilakukan di Kantor
Olahraga yang bisa dilakukan di kantor. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PEKERJA kantoran seringkali meninggalkan olahraga dengan berbagai alasan, mulai dari tidak punya waktu, pekerjaan yang menumpuk dan dikejar deadline.

Hal ini ternyata membuat seseorang sangat terbatas untuk melakukan aktivitas fisik dan hanya berada di depan komputer. Padahal olahraga sangat penting untuk kebugaran tubuh agar selalu sehat melakukan pekerjaan.

Sebenarnya ada beberapa hal yang bisa Anda dilakukan di sela-sela bekerja. Anda bisa melakukan gerakan olahraga ringan seperti gerakan tangan, kaki hingga leher agar otot-otot tidak kaku akibat bekerja seharian.

Dilansir dari halam resmi BenendenHealth, Senin (7/8/2023) berikut lima olahraga yang bisa dilakukan di kantor:

Olahraga

1. Ekstensi Kaki

Sambil duduk, angkat kaki Anda secara bergantian sampai lurus ke depan. Tahan selama Anda merasa nyaman, lalu turunkan dan angkat kaki lainnya. Ulangi 10 kali. Coba hitung berapa lama Anda bisa mengangkat kaki, dan lihat apakah Anda bisa menambah waktu setiap hari.

2. Ekstensi Lengan

Berdiri tegak tahan lengan lurus ke bawah lalu gerakkan ke belakang angkat sejauh yang Anda bisa, sampai bahu akan terasa kencang. Selanjutnya, arahkan lengan ke depan, jaga lengan tetap lurus, sampai tangan Anda bertemu.

Pastikan bahu tidak menyentuh di sekitar telinga Anda saat melakukan latihan ini, dan cobalah untuk mempertahankan seluruh postur tetap tegak dan ulangi 10 kali.

