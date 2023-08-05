Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Tips Agar Dapat Miliki Anak Laki-Laki

Wiwie Heriyani , Jurnalis-Senin, 07 Agustus 2023 |00:30 WIB
Tips Agar Dapat Miliki Anak Laki-Laki
Tips agar dapat miliki anak laki-laki. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

KETURUNAN merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat dinantikan pasangan suami istri. Sebagian besar pasangan pasti ingin memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan keluarganya.

Meski demikian, belakangan ini para wanita kerap disalahkan karena tidak bisa menghasilkan keturunan anak laki-laki. Salah satunya berasal dari cuitan netizen di Twitter.

Dia mengaku sedih karena masih banyak yang salah kaprah terhadap penentuan jenis kelamin anak.

“Sedih banget liat ada ibu disalahin karena ga bisa kasih anak cowo padahal penentuan jenis kelamin dari si ayah tapi yang selalu disalahin ibunya,” ujar akun Twitter @AymanAlatas.

Netizen yang diketahui berkecimpung di dunia medis itu lantas menyarankan masyarakat jika ingin memiliki keturunan laki-laki, sebaiknya langsung berkonsultasi dengan dokter kandungan.

Pasalnya, berhasil atau tidaknya memiliki seorang anak laki-laki tidak hanya ditentukan dari pihak si ibu saja, namun juga peran dari si ayah. Meski begitu, tidak ada cara pasti yang terbukti efektif untuk bisa menentukan jenis kelamin bayi secara alami.

Sebab, peluang hamil anak perempuan maupun laki-laki adalah acak serta hampir sama persis untuk setiap kehamilan. Perlu diketahui bahwa sperma yang dihasilkan pria mempunyai dua kromosom berbeda yakni kromosom X.

Apabila kromosom X bertemu sel telur maka akan menjadi perempuan. Sedangkan kromosom Y jika bertemu sel telur diklaim bisa menjadi anak laki-laki. Melalui penerapan teknologi baru, pemilihan jenis kelamin kemungkinan bisa menjadi lebih tepat dan mencapai tujuan.

Halaman:
1 2 3
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/23/612/3066639/pemilik_seekor_anjing_harus_bayar_rp195_juta_pada_seorang_wanita_yang_hamil_kok_bisa-qOGJ_large.jpg
Pemilik Seekor Anjing Harus Bayar Rp195 Juta pada Seorang Wanita yang Hamil, Kok Bisa?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/04/481/3058583/jodie-grinham-hamil-7-bulan-saat-jadi-atlet-di-paralimpiade-2024-ini-yang-perlu-diperhatikan-8ZSK714zCb.jpg
Jodie Grinham Hamil 7 Bulan saat Jadi Atlet di Paralimpiade 2024, Ini yang Perlu Diperhatikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/26/481/3054217/laura-basuki-beri-komentar-nyeleneh-soal-usia-kehamilan-3-semester-fQ0r6xl8f9.jpg
Laura Basuki Beri Komentar Nyeleneh soal Usia Kehamilan 3 Semester
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/07/481/3045288/syahrini-bantah-isu-hamil-palsu-unggah-momen-bersalin-putri-pertamanya-I566Mh618O.jpg
Syahrini Bantah Isu Hamil Palsu, Unggah Momen Bersalin Putri Pertamanya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/02/611/3043414/ibu_hamil-ctEG_large.jpg
Yuk Kenali Produk Perawatan Kulit yang Berbahaya untuk Ibu Hamil
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/31/481/3042282/rizky-billar-sebut-lesti-kejora-sempat-alami-keguguran-sebelum-hamil-anak-kedua-wzI9oUFNTT.jpg
Rizky Billar Sebut Lesti Kejora Sempat Alami Keguguran Sebelum Hamil Anak Kedua
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement