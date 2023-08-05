Tips Agar Dapat Miliki Anak Laki-Laki

KETURUNAN merupakan anugerah dari Tuhan yang sangat dinantikan pasangan suami istri. Sebagian besar pasangan pasti ingin memiliki anak laki-laki untuk melanjutkan keturunan keluarganya.

Meski demikian, belakangan ini para wanita kerap disalahkan karena tidak bisa menghasilkan keturunan anak laki-laki. Salah satunya berasal dari cuitan netizen di Twitter.

Dia mengaku sedih karena masih banyak yang salah kaprah terhadap penentuan jenis kelamin anak.

“Sedih banget liat ada ibu disalahin karena ga bisa kasih anak cowo padahal penentuan jenis kelamin dari si ayah tapi yang selalu disalahin ibunya,” ujar akun Twitter @AymanAlatas.

Netizen yang diketahui berkecimpung di dunia medis itu lantas menyarankan masyarakat jika ingin memiliki keturunan laki-laki, sebaiknya langsung berkonsultasi dengan dokter kandungan.

Pasalnya, berhasil atau tidaknya memiliki seorang anak laki-laki tidak hanya ditentukan dari pihak si ibu saja, namun juga peran dari si ayah. Meski begitu, tidak ada cara pasti yang terbukti efektif untuk bisa menentukan jenis kelamin bayi secara alami.

Sebab, peluang hamil anak perempuan maupun laki-laki adalah acak serta hampir sama persis untuk setiap kehamilan. Perlu diketahui bahwa sperma yang dihasilkan pria mempunyai dua kromosom berbeda yakni kromosom X.

Apabila kromosom X bertemu sel telur maka akan menjadi perempuan. Sedangkan kromosom Y jika bertemu sel telur diklaim bisa menjadi anak laki-laki. Melalui penerapan teknologi baru, pemilihan jenis kelamin kemungkinan bisa menjadi lebih tepat dan mencapai tujuan.