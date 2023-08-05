Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Waspada! 5 Kebiasaan Ini Bisa Sebabkan Gagal Ginjal

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |11:30 WIB
Waspada! 5 Kebiasaan Ini Bisa Sebabkan Gagal Ginjal
Kebiasaan yang bisa sebabkan gagal ginjal. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

GAGAL ginjal menjadi salah satu penyakit mematikan yang kerap dialami masyarakat dunia. Penyakit ini menyerang fungsi ginjal yang menjadi salah satu organ tubuh yang penting untuk menunjang produktivitas seseorang.

Dilansir Blue Net Hospitals, Sabtu (5/8/2023) ginjal bertanggung jawab untuk membuang limbah dan kelebihan cairan dari tubuh kita. Organ ini juga membuang asam yang diproduksi oleh sel untuk menjaga keseimbangan air, garam, dan mineral, seperti natrium, kalsium, fosfor, dan kalium, dalam darah kita.

Ginjal juga membantu hormon kita mengontrol tekanan darah, memproduksi sel darah merah, hingga menjaga kesehatan tulang kita. Untuk itu, peran ginjal sangat lah penting.

Namun, tahukah kamu kalau ada beberapa kebiasaan buruk yang dapat merusak dan menyebabkan gagal ginjal? Berikut deretan kebiasaan buruk yang bisa merusak sistem ginjal dalam tubuh.

1. Kebiasaan Mengonsumsi Gula Tinggi

Pertama ialah kebiasaan mengonsumsi kadar gula yang tinggi, baik di makanan maupun minuman. Kebiasaan itu bisa menyebabkan penyakit diabetes yang merupakan induk untuk penyakit lainnya.

Diabetes juga termasuk penyakit yang dapat menyebabkan komplikasi ginjal. Untuk itu, kurangi konsumsi gula Anda bila terlalu berlebihan untuk menjaga ginjal tetap sehat.

Gagal Ginjal

2. Tidak Banyak Minum

Kurang minum air putih juga merupakan faktor yang bisa menyebabkan gagal ginjal. Pasalnya kurang minum bisa menyebabkan dehidrasi yang mana kondisi itu bisa mengurangi aliran darah ke ginjal dan dapat merusaknya secara signifikan.

Pastikan kamu menghindari kebiasaan kurang minum. Mengonsumsi air putih idealnya 2 liter per hari agar terhindar dari dehidrasi.

3. Merokok

Kebiasaan merokok tampaknya jadi sumber berbagai macam penyakit seperti sakit paru-paru hingga kanker. Tak cuma itu, merokok rupanya bisa berdampak pada kesehatan ginjalmu.

Dilansir Kidney, merokok dapat memengaruhi obat-obatan yang digunakan untuk mengobati tekanan darah tinggi. Tekanan darah tinggi yang tidak terkontrol atau kurang terkontrol adalah penyebab utama penyakit ginjal.

Merokok juga dapat memperlambat aliran darah ke organ penting dan dapat memperburuk penyakit ginjal.

