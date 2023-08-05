Advertisement
HOME WOMEN HEALTH

Menguak Penyebab Kaki Dingin, Atasi dengan Bergerak dan Rendam Air Hangat

Leonardus Selwyn Kangsaputra , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |10:30 WIB
Menguak Penyebab Kaki Dingin, Atasi dengan Bergerak dan Rendam Air Hangat
Penyebab kaki menjadi dingin. (Foto: Freepik.com)
A
A
A

PENYEBAB kaki dingin dan cara mengatasi harus diketahui. Meskipun kaki dingin bersifat sementara dan tidak berbahaya, tapi Anda harus tahu mengenai kondisi kesehatan lainnya yang mungkin terjadi setelah mengalami hal itu.

Penyebab lain kaki dingin, bisa mulai dari suhu musim dingin hingga sirkulasi dan gangguan saraf, kecemasan.

"Sirkulasi yang buruk dapat memiliki berbagai penyebab. Menjalani gaya hidup tidak banyak bergerak atau duduk di meja sepanjang hari, dapat mengurangi sirkulasi ke kaki dan menyebabkan kaki dingin," tulis keterangan dalam Medical News Today.

Lalu, bagaimana cara mengatasinya? Berikut ulasannya dilansir dari berbagai sumber pada Kamis (5/8/2023).

Kaki dingin

Cara mengatasi kaki dingin

1. Bergerak

Ketika Anda mengalami kaki dingin, bangun dan bergerak mungkin merupakan salah satu cara termudah untuk menghangatkan tubuh dan membantu aliran darah ke dan dari kaki.

Mengalirkan darah menggunakan aktivitas kardio, seperti joging atau bahkan melakukan jumping jack, mungkin cukup untuk menjaga kaki tetap hangat sepanjang hari.

2. Pakai kaus kaki

Saat kaki dingin, kaus kaki yang hangat baik untuk orang dengan kaki dingin. Selain itu ketika dalam ruangan, mengenakan sandal juga dapat membantu, terutama jika seseorang tidak memiliki lantai berkarpet.

