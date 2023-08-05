Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Intip Pesona Pantai Ngobaran yang Paling Istimewa, Wisata Eksotis Jogja Rasa Bali

Najwa Avifah Octavia , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |20:04 WIB
Intip Pesona Pantai Ngobaran yang Paling Istimewa, Wisata Eksotis Jogja Rasa Bali
Pesona Pantai Ngobaran, Gunungkidul, DIY (Foto: Instagram/@edidham)
A
A
A

BILA Anda menginjakkan kaki ke Yogyakarta, jangan hanya terpaku berwisata kulinernya yang lezat, namun jangan abaikan serpihan surga berupa deretan pantai cantik di daerah istimewa ini.

Salah satunya ialah Pantai Ngobaran. Selain masih asri, pantai ini menghadirkan panorama ciamik dengan menjunjung tinggi sila ke-3, Persatuan Indonesia dengan adanya bangunan mushola dan pura.

Pantai Ngobaran terletak di Jalan Ngobaran, Ngrenehan, Saptosari, Gebang, Kanigoro, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Jika Anda menggunakan stasiun maka Anda harus turun di Stasiun Tugu, Yogyakarta dan harus menempuh jarak 58 km dengan waktu tempuh 1 jam 40 menit. Dan Jika Anda masuk melalui Bandara Adi Sutjipto Anda akan menempuh 55 km dengan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit.

Pantai Ngobaran

Pantai Ngobaran (Foto: IG/@pradhelna)

Dari Kota Yogyakarta arahkan kendaraan ke jalan imogiri timur. Terus lurus sampai Anda mencapai pertigaan lalu belok kanan menuju Selopamioro ke jalan lintas selatan. Selanjutnya cukup ikuti petunjuk yang tersedia.

Jalan menuju Pantai Ngobaran lainnya bisa melalui arah wonosari. Lalu, ambil jalan menuju Baron, dari pertigaan ini ambil kanan.

Setelah itu, Anda bisa mengikuti beberapa petunjuk arah yang tersedia yang mengantarkan Anda ke pusat wisata ini.

Jika mengalami kendala, Anda dapat menggunakan aplikasi petunjuk arah melalui yang tersedia pada smartphone Anda.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/17/406/3035384/titik_nol_kilometer_yogyakarta-ycwO_large.JPG
Kenapa Disebut Titik Nol Kilometer Yogyakarta? Berikut Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/13/408/3033768/pantai_siung-D2ak_large.JPG
10 Tempat Tenang di Yogyakarta, Paling Cocok buat Kaum Introvert
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/15/408/3008622/10-hotel-dekat-malioboro-bisa-jalan-kaki-lho-P3zESWcvgP.JPG
10 Hotel Dekat Malioboro, Bisa Jalan Kaki Lho!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/16/408/2996524/cara-menuju-pantai-kukup-surga-bahari-berjuluk-tanah-lotnya-jogja-qclTWp1ZKd.JPG
Cara Menuju Pantai Kukup, Surga Bahari Berjuluk Tanah Lotnya Jogja
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/31/408/2990492/5-destinasi-wisata-populer-di-gunungkidul-cocok-buat-liburan-lebaran-2024-c2HpeFz4XW.JPG
5 Destinasi Wisata Populer di Gunungkidul, Cocok buat Liburan Lebaran 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/19/408/2985087/6-tempat-ngabuburit-asyik-di-yogyakarta-bisa-berburu-takjil-sambil-berwisata-TXrzejfhgZ.JPG
6 Tempat Ngabuburit Asyik di Yogyakarta, Bisa Berburu Takjil Sambil Berwisata
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement