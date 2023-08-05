Intip Pesona Pantai Ngobaran yang Paling Istimewa, Wisata Eksotis Jogja Rasa Bali

BILA Anda menginjakkan kaki ke Yogyakarta, jangan hanya terpaku berwisata kulinernya yang lezat, namun jangan abaikan serpihan surga berupa deretan pantai cantik di daerah istimewa ini.

Salah satunya ialah Pantai Ngobaran. Selain masih asri, pantai ini menghadirkan panorama ciamik dengan menjunjung tinggi sila ke-3, Persatuan Indonesia dengan adanya bangunan mushola dan pura.

Pantai Ngobaran terletak di Jalan Ngobaran, Ngrenehan, Saptosari, Gebang, Kanigoro, Kabupaten Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Jika Anda menggunakan stasiun maka Anda harus turun di Stasiun Tugu, Yogyakarta dan harus menempuh jarak 58 km dengan waktu tempuh 1 jam 40 menit. Dan Jika Anda masuk melalui Bandara Adi Sutjipto Anda akan menempuh 55 km dengan waktu kurang lebih 1 jam 30 menit.

Pantai Ngobaran (Foto: IG/@pradhelna)

Dari Kota Yogyakarta arahkan kendaraan ke jalan imogiri timur. Terus lurus sampai Anda mencapai pertigaan lalu belok kanan menuju Selopamioro ke jalan lintas selatan. Selanjutnya cukup ikuti petunjuk yang tersedia.

Jalan menuju Pantai Ngobaran lainnya bisa melalui arah wonosari. Lalu, ambil jalan menuju Baron, dari pertigaan ini ambil kanan.

Setelah itu, Anda bisa mengikuti beberapa petunjuk arah yang tersedia yang mengantarkan Anda ke pusat wisata ini.

Jika mengalami kendala, Anda dapat menggunakan aplikasi petunjuk arah melalui yang tersedia pada smartphone Anda.