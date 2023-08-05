Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Deretan Tempat Instagenic di Surabaya Paling Asyik buat Hangout

Elvina Maharani Putri , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |17:23 WIB
Deretan Tempat Instagenic di Surabaya Paling Asyik buat <i>Hangout</i>
Atlantis Land Surabaya, Jawa Timur (Foto: IG/@atlantislandofficial)
A
A
A

TERDAPAT berbagai tempat instagramable di Surabaya banyak tersebar di berbagai wilayah. Anda bisa mengunjunginya kala liburan ke Kota Pahlawan.

Ya, selain terkenal dengan banyak kuliner, Surabaya juga memiliki tempat wisata yang wajib dikunjungi wisatawan. Tempat wisata tersebut menawarkan banyak hal menarik, salah satunya adalah tempat instagramable dan kekinian untuk menambah koleksi foto wisatawan.

Penasaran di mana saja tempatnya? berikut Okezone rangkumkan tempat wisata instagramable di Surabaya;

1. Atlantis Land

Tempat wisata ini terlihat sangat glamour, nampak dari bentuk gedung mewah yang tidak kalah megah dari Disneyland. Jika Anda berkunjung ke Atlantis Land tentu seperti berada di istana film-film dongeng.

Terlihat warna dominan antara biru dan kuning memiliki atap menjulang begitu gagah bak istana menjadi spot instagramable favorit wisatawan. Umumnya pengunjung menjadikan lokasi ini untuk berselfie dan berfoto ria.

Infografis Tren Traveling 2023

Beralamat di Jalan Kenjeran, Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kabupaten Kota Surabaya, Jawa Timur. Atlantis Land buka setiap hari mulai pukul 10.00 hinga 18.00 WIB.

2. Kampung Bulak

Mendengar kata kampung, mungkin yang ada di benakmu adalah tempat yang kotor atau kumuh. Rupanya, Kampung Bulak merupakan rumah unik yang di cat dengan aneka macam warna layaknya pelangi lho.

Kampung Bulak ini memiliki sejumlah bangunan warna-warni yang menarik mata. Selain di cat, beberapa tembok rumah warga juga dilukis dengan berbagai gambar menarik yang semakin memanjakan mata ketika melihatnya.

Para wisatawan hanya perlu membayar tiket masuk senilai Rp.2000 saja per orang. Berlokasi di Kelurahan Bulak, dekat Pantai Kenjeran Lama di Jalan Raya Pantai Lama No.12, Kenjeran, Bulak.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/19/408/3148698/pramono_anung-eFJi_large.jpg
Tarik Wisatawan, Gubernur Pramono Anung Sulap Pasar Baru Jadi Destinasi Wisata
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/14/408/3147354/360_jakarta-QMSj_large.jpeg
Sensasi Nonton Live Music hingga Panorama 360 Derajat Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145608/candi_prambanan-es6y_large.jpg
Libur Sekolah, Ini Manfaat Ajak si Kecil Eksplorasi Alam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/08/406/3145594/candi_borobudur-Jfmv_large.jpg
6 Rekomendasi Destinasi Study Tour Seru untuk Mengisi Liburan Sekolah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/05/406/3144914/monas-w7uX_large.jpeg
20 Tempat Wisata Hits di Jabodetabek, Cocok untuk Libur Idul Adha
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/04/406/3144587/kereta_api-X0ym_large.jpg
Jangan Lupa Liburan, Ada Diskon Tiket Kereta hingga Pesawat
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement