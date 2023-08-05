Deretan Tempat Instagenic di Surabaya Paling Asyik buat Hangout

TERDAPAT berbagai tempat instagramable di Surabaya banyak tersebar di berbagai wilayah. Anda bisa mengunjunginya kala liburan ke Kota Pahlawan.

Ya, selain terkenal dengan banyak kuliner, Surabaya juga memiliki tempat wisata yang wajib dikunjungi wisatawan. Tempat wisata tersebut menawarkan banyak hal menarik, salah satunya adalah tempat instagramable dan kekinian untuk menambah koleksi foto wisatawan.

Penasaran di mana saja tempatnya? berikut Okezone rangkumkan tempat wisata instagramable di Surabaya;

1. Atlantis Land

Tempat wisata ini terlihat sangat glamour, nampak dari bentuk gedung mewah yang tidak kalah megah dari Disneyland. Jika Anda berkunjung ke Atlantis Land tentu seperti berada di istana film-film dongeng.

Terlihat warna dominan antara biru dan kuning memiliki atap menjulang begitu gagah bak istana menjadi spot instagramable favorit wisatawan. Umumnya pengunjung menjadikan lokasi ini untuk berselfie dan berfoto ria.

Beralamat di Jalan Kenjeran, Sukolilo Baru, Kecamatan Bulak, Kabupaten Kota Surabaya, Jawa Timur. Atlantis Land buka setiap hari mulai pukul 10.00 hinga 18.00 WIB.

2. Kampung Bulak

Mendengar kata kampung, mungkin yang ada di benakmu adalah tempat yang kotor atau kumuh. Rupanya, Kampung Bulak merupakan rumah unik yang di cat dengan aneka macam warna layaknya pelangi lho.

Kampung Bulak ini memiliki sejumlah bangunan warna-warni yang menarik mata. Selain di cat, beberapa tembok rumah warga juga dilukis dengan berbagai gambar menarik yang semakin memanjakan mata ketika melihatnya.

Para wisatawan hanya perlu membayar tiket masuk senilai Rp.2000 saja per orang. Berlokasi di Kelurahan Bulak, dekat Pantai Kenjeran Lama di Jalan Raya Pantai Lama No.12, Kenjeran, Bulak.