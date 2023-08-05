Advertisement
HOME WOMEN TRAVEL

Tol Bocimi Seksi 2 Resmi Dibuka, Yuk Jelajahi 5 Destinasi Wisata Kece di Sukabumi

Annastasya Rizqa , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |13:02 WIB
Tol Bocimi Seksi 2 Resmi Dibuka, Yuk Jelajahi 5 Destinasi Wisata Kece di Sukabumi
Curug Cikaso, Sukabumi, Jawa Barat (Foto: Instagram/@handans_photos)
A
A
A

JALAN Tol Bogor-Ciawi-Sukabumi atau Tol Bocimi Seksi 2 telah diresmikan Presiden RI, Joko Widodo (Jokowi). Peresmian jalan tol ini juga disambut baik masyarakat, apalagi tarif tol yang masih digratiskan.

Jalan tol ini tentu akan memudahkan akses para pengendara bila mereka ingin menyambangi Kota Sukabumi dari arah Bogor. Jarak tempuhnya juga jadi lebih cepat sehingga pengendara lebih nyaman.

Sementara itu, Sukabumi juga memiliki destinasi wisata yang seru sehingga jalan tol ini dapat memudahkan para pengunjung yang ingin melipir ke kota di provinsi Jawa Barat ini.

Mengutip Republik Wisata, berikut deretan destinasi wisata di Sukabumi, yang bisa Anda kunjungi saat mencoba Jalan Tol Bocimi Seksi 2 yang baru diresmikan ini.

Curug Cikaso

(Foto: Instagram/@warmanwardhani)

1. Curug Cikaso

Pertama ada Curug Cikaso. Bagi Anda yang hendak berlibur dan menikmati cuaca sejuk serta alam yang indah, curug ini bisa jadi pilihan yang tepat saat berkunjung ke Sukabumi.

Curug Cikaso berlokasi di Desa Ciniti, Cibitung, Sukabumi dan menjadi salah satu air terjun terindah yang ada di kota ini.

Curug Cikaso memiliki 3 air terjun dengan tinggi 80 meter yang akan memanjakan mata para pengunjung. Air dan suasananya yang sejuk cocok untuk dinikmati para wisatawan yang ingin liburan di musim panas.

Curug Cimarinjung

(Foto: Instagram/@hens4m)

2. Curug Cimarinjung

Masih bertema air terjun, Curug Cimarinjung inu juga jadi destinasi populer di Sukabumi. Curug ini berada di dalam kawasan Geopaek Ciletuh dan jadi salah satu air terjun terbaik.

Air terjun di Curug Cimarinjung ini juga populer karena panoramanya yang menakjubkan. Bila ingin berkunjung, Curug Cimarinjung berlokasi di Jalan Cimarinjung, Ciwaru, Sukabumi.

Halaman:
1 2 3
      
