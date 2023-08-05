7 Rekomendasi Wisata Air Terjun di Bogor, Cocok untuk Healing

JAKARTA - Rekomendasi wisata air terjun di Bogor ini cocok untuk menghilangkan stres dan meluapkan emosi sekaligus healing. Lokasinya yang dekat dengan Ibu kota, curug-curug (bahasa Sunda air terjun) ini dijamin bisa kembalikan mood.

Bogor memang dikenal memiliki banyak destinasi wisata alam. Pemandangan setiap lokasi pun sangat indah. Karena berada di ketinggian, udara di Bogor pun cukup menyejukkan. Hal ini dapat membantu hati menjadi lebih tenang dan pikiran pun jauh lebih fresh.

Nah, di Bogor juga terdapat banyak curug untuk dieksplorasi. Ada yang memiliki jalur trek mudah, menawarkan air sejernih kaca, hingga terdapat curug yang menantang adrenalin.

Jika masih bingung menentukan curug apa yang akan dikunjungi, coba simak ulasan rekomendasi wisata air terjun di Bogor versi Okezone, yang dihimpun dari berbagai sumber, Sabtu (5/8/2023).

1. Curug Cilember

Curug Cilember menjadi salah satu destinasi curug yang sangat hits. Air terjun ini menyediakan tujuh titik yang indah untuk dikunjungi. Selain itu, pengunjung juga dapat melakukan berbagai aktivitas mulai dări camping, trekking, dan mengunjungi taman kupu-kupu.

Lokasi: Megamendung, Kec. Megamendung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jam operasional: setiap hari, pukul 07.00-21.00 WIB

2. Curug Cipamingkis

Curug Cipamingkis bisa disebut sebagai paket wisata komplet. Di tempat ini, pengunjung tidak hanya menikmati keindahan air terjun dan bermain air di bawahnya saja. Namun, wisatwan juga dapat mengeksplor hutan pinus dengan berbagai spot foto instagramable, outbound ground, hingga kolam renang. Hal ini membuat curug cipamingkis disebut cocok untuk liburan keluarga.

Lokasi: Wargajaya, Kec. Sukamakmur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat

Jam operasional: setiap hari, 24 jam