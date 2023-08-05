3 Daerah Paling Banyak Dihuni Pria di Sumatera Barat, Cewek Jomblo Silakan Merapat!

SUMATERA Barat tidak hanya dikenal oleh beragam wisata alam cantik dan kuliner lezatnya. Namun, daerah asal rendang ini juga dikenal sebagai salah satu daerah di Indonesia yang memiliki penduduk cukup padat.

Kepadatan penduduk di Sumatera Barat mencapai 5.640.629 jiwa yang terbagi ke dalam 19 kabupaten dan kota.

Dari sekian banyak penduduk Sumatera Barat, rupanya penduduk berjenis kelamin laki-laki lebih banyak dari pada penduduk berjenis kelamin perempuan. Bagi yang penasaran berikut 3 daerah penghasil cowok terbanyak di Sumatera Barat.

Data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Sumatera Barat pada tahun 2022 lalu mencatatkan adanya 2.798.827 jiwa penduduk berjenis kelamin perempuan dan 2.841.802 jiwa penduduk laki-laki.

Dari 2,8 juta penduduk laki-laki di Sumatera Barat, terdapat dua kabupaten dan satu kota yang menyumbang jumlah laki-laki terbanyak. Berikut daftarnya;

1. Kota Padang

Pada utaran pertama terdapat Kota Padang dengan menyumbangkan 461.712 jiwa penduduk laki-laki pada 2022.

Jumlah tersebut rupanya terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun sejka 2020 hingga 2022.

Hal ini tentu tidak mengherankan, mengingat Kota Padang merupakan ibu kota Provinsi Sumatera Barat yang otomatis jumlah penduduknya lebih banyak dari pada daerah-daerah di Sumatera Barat lainnya.