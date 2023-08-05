Ziarah ke Makam Guru Sekumpul, Sandiaga: Tujuan Hidup Itu Menuntut Ilmu dan Beribadah

MENTERI Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf), Sandiaga Salahuddin Uno melakukan kunjungan kerja ke Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (5/8/2023).

Dalam kunjungannya itu, pria yang akrab disapa Mas Menteri ini menyempatkan diri berziarah ke makam ulama besar Kalsel, Syaikh KH. Muhammad Zaini bin Abdul Ghani Al Banjari (Abah Guru Sekumpul) di Martapura.

Selain ke makam Abah Guru Sekumpul, Sandiaga juga berziarah ke makam KH. Ahmad Zuhdiannor atau Abah Guru Zuhdi.

Menparekraf, Sandiaga Uno (Foto: IG/@sandiuno)

"Belum afdhol rasanya jika berkunjung ke Banjarmasin, tidak ziarah ke makam Abah Guru Sekumpul dan Abah Guru Zuhdi," tulis Sandiaga dalam postingannya di Instagram, @sandiuno.

Dalam klip singkat yang dibagikan di instagram, Sandiaga nampak mengenakan baju koko putih lengkap dengan sarung dan peci berwarna hitam.

"Alhamdulillah, di sela padatnya aktivitas di Kalimantan Selatan, saya dapat meluangkan waktu khusus untuk bisa berkunjung dan ziarah sejenak ke makan tokoh ulama besar di Martapura," sambungnya.