5 Potret Adu Gaya Dinar Candy vs Pamela Safitri, Siapa Lebih Hot?

NAMA Dinar Candy dan Pamela Safitri ramai diperbincangkan setelah keduanya berseteru di media sosial. Hal itu bermula saat Dinar mengunggah dirinya latihan tinju seakan siap melawan seseorang di atas ring.

“Tebak lawan siapa 10 September? Lawan Miyabi gas kan?,” tulis Dinar dalam keterangan fotonya di Instagram seperti dikutip pada Minggu (6/8/2023).

Namun postingan tersebut justru mengundang Pamela untuk berkomentar. Melalui postingannya di Instagram Story Pamela menyindir Dinar.

“Gue dapet banyak banget tag dari temen-temen/netizen soal postingannya lo Dinar Candy, katanya lo nantangin gue pake username ML gue Miyabi. Emangnya bener @dinar_candy?,” tulis Pamela lewat akun IG @pamelaaasafitriduoserigala.

Rupanya Pamela merasa tersindir karena username akun Pamela Safitri di Mobile Legend adalah Miyabi. Mengetahui hal itu, Dinar balik menyindir dengan kalimat kesal.

“Hey Pamela, Anda merasa mirip Miyabi? Kok kesindir, orang bukan Anda juga. Ah ngapain numpang tenar dari Anda, udah kenyang dulu pansos dari Deddy Corbuzier, Nikita Mirzani, dan Tora Sudiro. Mau ngajak ribut lo? Ah pasti nggak bisa ribut, bisanya adu tete doang,” tulis Dinar dalam postingannya di Instagram Story.

Sejak saat itu, keduanya menjadi sorotan. Banyak netizen yang membanding-bandingkan keduanya.

Nah kali ini MNC Portal akan merangkum adu gaya Dinar Candy dan Pamela Safitri yang sama-sama sering tampil seksi, berikut rangkumannya dari Instagram @dinar_candy dan @pamelaaaasafitri, Minggu (6/8/2023).

1. Tampil seksi pakai dress





Dinar Candy dan Pamela Safitri dikenal sebagai publik figur yang serung tampil seksi di berbagai momen. Seperti di foto ini saat keduanya mengenakan dress.

Dinar pose di halaman rumahnya memakai mini dress motif yang dipadukan dengan sling bag dan high heels. Sementara itu, Pamela tampil anggun memakai dress hitam belahan tinggi saat sedang menikmati liburan. Gayanya makin anggun dengan high heels bertali hitam dan kacamata yang menunjang penampilannya.

2. Foto di dalam pesawat





Melalui Instagram pribadinya, Dinar dan Pamela kerap bepergian menggunakan pesawat. Tak lupa mereka mengabadikan momen itu. Seperti di foto ini Dinar foto duduk di pesawat jet pribadi memakai mini dress motif dan high heels kuning. Sementara Pamela selfie di dalam pesawat kelas bisnis memakai inner hitam ketat dan jaket berbulu.

3. Foto selfie





Momen keduanya selfie saat berada di rumah. Dinar terlihat menggoda memakai tanktop warna pink sambil pose di atas ranjang. Sementara Pamela pose di dalam toilet memakai tanktop ketat warna hitam. Siapa nih yang paling menggoda?