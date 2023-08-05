5 Potret Elegan Putri Ariani Berbalut Outfit dari Wastra Nusantara

SEMENJAK sukses mendapat Gold Buzzer di ajang America’s Got Talent (AGT), nama Putri Ariani kini semakin populer. Kabar terbaru menyebutkan, ia direncanakan akan tampil bernyanyi dalam rangka memperingati Hari Ultah Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-78 di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus mendatang.

Tak hanya menginspirasi dari bidang seni musik dengan bakatnya yang menakjubkkan, gaya fesyen Putri di berbagai kesempatan juga begitu menginspirasi. Pasalnya, Putri sering kedapatan mengenakan outfit kreasi dari kain-kain alias wastra khas Nusantara yang begitu cantik dan indah.

Penasaran kan seperti apa potret gaya fesyen Putri berbalut wastra Nusantara? Dirangkum dari akun Instagram pribadinya, @arianinismaputri, Sabtu (5/8/2023) berikut paparannya.

1. Rompi Lurik: Bertemu dengan salah satu sosok legenda musik Indonesia, Titiek Puspa, di sini Putri tampil modis dalam balutan vest atau rompi yang ia jadikan outer. Rompi lengan pendek perpaduan motif Lurik dengan Batik warna abu-abu kebiruan, dengan aksen pita serut di bagian pinggang sebagai pemanis.

2. Long outer: Nah kalau yang ini adalah OOTD stylish ala Putri ketika tampil di acara yang dipandu Najwa Shihab. Putri tampil bergaya monokrom, memadukan outer panjang warna hitam bermotif Lurik dan sedikit Batik di bagian dada sebagai atasan bersama celana warna khaki dan sepatu ankle boots hitam. Keren ya!