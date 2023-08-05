Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN FASHION

5 Potret Elegan Putri Ariani Berbalut Outfit dari Wastra Nusantara

Pradita Ananda , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |21:15 WIB
5 Potret Elegan Putri Ariani Berbalut Outfit dari Wastra Nusantara
Potret elegan Putri Ariani, (Foto: Instagram @arianinismaputri)
A
A
A

SEMENJAK sukses mendapat Gold Buzzer di ajang America’s Got Talent (AGT), nama Putri Ariani kini semakin populer. Kabar terbaru menyebutkan, ia direncanakan akan tampil bernyanyi dalam rangka memperingati Hari Ultah Tahun (HUT) Kemerdekaan RI ke-78 di Istana Negara, Jakarta, 17 Agustus mendatang.

Tak hanya menginspirasi dari bidang seni musik dengan bakatnya yang menakjubkkan, gaya fesyen Putri di berbagai kesempatan juga begitu menginspirasi. Pasalnya, Putri sering kedapatan mengenakan outfit kreasi dari kain-kain alias wastra khas Nusantara yang begitu cantik dan indah.

Penasaran kan seperti apa potret gaya fesyen Putri berbalut wastra Nusantara? Dirangkum dari akun Instagram pribadinya, @arianinismaputri, Sabtu (5/8/2023) berikut paparannya.

1. Rompi Lurik: Bertemu dengan salah satu sosok legenda musik Indonesia, Titiek Puspa, di sini Putri tampil modis dalam balutan vest atau rompi yang ia jadikan outer. Rompi lengan pendek perpaduan motif Lurik dengan Batik warna abu-abu kebiruan, dengan aksen pita serut di bagian pinggang sebagai pemanis.

2. Long outer: Nah kalau yang ini adalah OOTD stylish ala Putri ketika tampil di acara yang dipandu Najwa Shihab. Putri tampil bergaya monokrom, memadukan outer panjang warna hitam bermotif Lurik dan sedikit Batik di bagian dada sebagai atasan bersama celana warna khaki dan sepatu ankle boots hitam. Keren ya!

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/21/194/3024446/voice_of_baceprot-oeqC_large.jpg
Voice of Baceprot Siap Pamerkan Kain Nusantara di Glastonbury Festival 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/05/13/194/3007769/melihat-langsung-keindahan-tenun-kuno-lambak-babintang-payakumbuh-yang-nyaris-punah-E9xc9qmsj4.jpg
Melihat Langsung Keindahan Tenun Kuno Lambak Babintang Payakumbuh yang Nyaris Punah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/23/194/2999646/cerita-desainer-indonesia-yang-sulit-dapat-model-untuk-pakai-kain-wastra-indonesia-1rKt96DRxO.jpg
Cerita Desainer Indonesia yang Sulit Dapat Model untuk Pakai Kain Wastra Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/17/194/2922372/spotlight-indonesia-2023-hadirkan-koleksi-wastra-nusantara-sampai-baju-etnik-dua-sisi-pRYBZVMmRd.jpg
Spotlight Indonesia 2023 Hadirkan Koleksi Wastra Nusantara sampai Baju Etnik Dua Sisi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/24/194/2907280/tips-merawat-kain-tradisional-yang-punya-pewarna-alami-dQaC3erQlq.jpg
Tips Merawat Kain Tradisional yang Punya Pewarna Alami
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/23/194/2906711/generasi-muda-pede-berkain-di-jfw-2024-wastra-nusantara-makin-eksis-GLCETmL6VE.jpg
Generasi Muda Pede Berkain di JFW 2024, Wastra Nusantara Makin Eksis
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement