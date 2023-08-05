Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Potret Transformasi Dinar Candy dari Masa ke Masa, Tetap Menggemaskan

Syifa Fauziah , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |22:00 WIB
Potret Transformasi Dinar Candy dari Masa ke Masa, Tetap Menggemaskan
Transformasi Dinar Candy dari masa ke masa, (Foto: Instagram @dinar_candy)
A
A
A

DINAR Candy beberapa waktu belakangan ini ramai menjadi perbincangan netizen, seiring dengan perseteruannya dengan pedangdut Pamela Safitri. Hal itu berawal saat Dinar mengunggah dirinya tengah berlatih tinju.

Sejak saat itu nama Dinar Candy jadi makin ramai diperbincangan publik. Tak hanya mengenai perseturuannya dengan Pamela Safitri, tapi juga gaya penampilannya yang sering menunjukkan keseksiannya.

Kerap tampil seksi dan menggoda, pasti penasaran kan dengan transformasi Dinar Candy dari kecil hingga sekarang? Mari simak ulasannya, dirangkum dari Instagram @dinar_candy, Sabtu (5/8/2023).

1. Menggemaskan saat kecil: Layaknya anak kecil seusianya, di sini Dinar Candy saat masih batita pun begitu menggemaskan. Contohnya di foto ini, tampak Dinar Candy kecil yang keriting dan tembam, tengah duduk di tangga memakai satu set baju motif berwarna pink dan putih. Lucu banget ya!

“Dulu atau sekarang tetap menggemaskan,” kata @eko13***

“Lucu masih kecil saja sudah imut. Awet ya imutnya sampai sekarang,” tambah @billy***

2. Mulai makeup: Swafoto centil, Dinar bergaya dengan mengenakan turtle neck hitam dan menata rambutnya dengan model poni samping dan ikut tren gaya rambut balayage yang sempat hits. Dinar juga memakai makeup tebal di area mata dan lipstik warna pink soft.

 

Halaman: 1 2
1 2
      
