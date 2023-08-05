Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Outfit Sporty Maria Vania Ikut Lomba Lari, Gak Kekecilan Tah?

Helmi Ade Saputra , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |01:31 WIB
Outfit Sporty Maria Vania Ikut Lomba Lari, Gak Kekecilan Tah?
Maria Vania. (Foto: Instagram)
A
A
A

PERTANDINGAN eksebisi olahraga antar para selebriti memang banyak dilakukan akhir-akhir ini. Tidak hanya tenis, badminton, futsal atau basket saja, bahkan ada juga lomba atletik.

Nah, salah satu yang ikut lomba atletik ini adalah Maria Vania, yang masuk dalam cabang lari 100 meter antar selebriti. Video Maria Vania lari tersebut diunggah ulang oleh akun TikTok @yasin02.

Meskipun bertajuk lomba lari, tapi tentu saja tampilan juga tidak boleh dilupakan, apalagi melawan para selebriti lain. Tidak heran jika Maria Vania tampil cantik dengan gayanya yang sporty.

Maria Vania

Vania menguncir rambut panjangnya dengan gaya ponytail, tentu agar memudahkan dia saat berlari. Untuk outfit, Maria Vania memakai kaos ketat berwarna coklat muda. Dia memadukannya dengan celana pendek untuk olahraga berwarna hitam.

Selain itu, berpose berdiri menyamping memperlihatkan body goals Vania yang membuatnya tetap tampak seksi. Penampilan Vania pun dibanjiri pujian dari netizen yang terpesona.

"Woow cantik banget," kata ted***

Halaman:
1 2
      
