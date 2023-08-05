Advertisement
HOME WOMEN FASHION

Inspirasi Outfit Liburan ke Pantai ala Lesti dan Billar, Pasti Makin Kompak

Logan Chameron , Jurnalis-Minggu, 06 Agustus 2023 |00:32 WIB
Inspirasi Outfit Liburan ke Pantai ala Lesti dan Billar, Pasti Makin Kompak
Rizki Billar dan Lesti Kejora. (Foto: Instagram)
A
A
A

PEKAN mode Jakarta Food and Fashion Festival (JF3) beberapa waktu lalu memang menghadirkan sejumlah nama selebriti. Salah satunya adalah pasangan selebriti Lesti Kejora dan Rizky Billar.

Pasangan yang sempat diserang isu perceraian ini pun membuktikan bahwa isu Kekerasan dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak cukup untuk memisahkan mereka. Kedua pun nampak serasi tampil di runway dengan kompaknya.

Tak hanya di runway, Lesti dan Rizky Billar bisa dibilang memang cukup sering tampil mesra dan kompak dengan mengenakan outfit yang sama dan selaras. Seperti apa potret Leslar mesra dan kompak pakai outfit kembaran? Berikut paparan singkatnya, sebagaimana dihimpun dari akun Instagram, @lestykejora.

Lesti Kejora

Keluarga kecil ini terlihat tampil santai dan modis dalam balutan busana bertemakan floral. Billar dengan kemeja pantai full motif dedaunan hijau model lengan pendek dan celana pendek warna putih.

Sementara Lesti memakai beach dress berwarna dan bermotif sama, dengan hijab segi empatnya jadi lebih modern dengan gaya turban. Sedangkan baby Leslar menggunakan kemeja yang sama dengan Rizki Billar, hanya saja memadukannya dengan celana hitam.

Baca Selengkapnya: 5 Gaya Kompak Lesti Kejora dan Rizky Billar Pakai Outfit Kembar

(Martin Bagya Kertiyasa)

      
