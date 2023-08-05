Biasa Tampil Hot, Ini Potret Wika Salim yang Anggun Pakai Dress Penuh Payet

WIKA Salim salah satu pedangdut yang sosoknya selalu mencuri perhatian. Selain bertalenta, Wika juga memiliki paras cantik dan memesona.

Melalui postingannya di Instagram, Wika kerap memamerkan potret cantiknya yang bikin netizen salfok. Seperti pada postingan terbarunya dia mengunggah foto dirinya saat jalani pemotretan.

Wika nampak menggunakan mini dress yang membuat dia terlihat makin anggun dan elegan. Penasaran seperti apa potret Wika saat jalani pemotretan? Berikut ulasannya dari Instagram @wikasalim, Sabtu (5/8/2023).

1. Tampil memukau pakai mini dress





Potret Wika pose menyamping memakai halter mini dress warna silver. Dress tali leher tersebut menggunakan detail payet sehingga terilihat makin elegan.

Dia menambahkan aksesori anting pearl dan sarung tangan putih masih dengan aksen pearl. Gaya pedangdut asal Bogor ini pun terlihat semakin menawan dan glamor.

2. Ketiaknya jadi sorotan





Pada foto selanjutnya dia pose berdiri sambil mengangkat tangannya mengarah ke kepalanya. Tangan satunya dia menopang dagunya dengan ekspresi wajah fierce. Pada gaya gini Wika jadi sorotan karena memamerkan ketiak mulusnya.

“Cantik seksi,” komen @ihdamdes***

“Manis banget,” tambah @gunggun***