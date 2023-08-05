Pekan Gembira Ria Volume 5, Healing Sambil Nonton Duel Guyon Waton vs Tony Q

JAKRTA – festival musik keluarga 2 bulanan, kembali akan menyapa penggemarnya pada Sabtu-Minggu, 12-13 Agustus 2023 di Gladiator Arena, Bekasi.

Mengusung konsep “Healing Seru Nan Unik”, PGR Volume 5 akan memanjakan penikmat musik aliran Ska, Reggae, dan Koplo.

“Melihat animo masyarakat yang membludak di PGR 1 sampai 4, kami memilih aliran Ska, Reggae, dan Koplo sebagai sajian utama,” ujar Welly Wijaya selaku promotor dari PT Semua Pasti Gembira.

Di hari pertama, panggung megah PGR akan menampilkan sederet grup beraliran Ska-Reggae. Ada grup langganan festival, Monkeyboots; Momonon yang dikenal dengan lagu “Kopi Hitam”, serta Dhyo Haw yang tentu bakal membawakan salah satu lagu andalannya, “Ada Aku di Sini”.

Tony Q Rastafara bela-belain terbang dari Australia untuk menyapa massa fanatiknya sekaligus menutup pentas akbar PGR hari pertama.

Om Tony, begitu dia akrab disapa, berjanji menggubah aransemen jingle PGR bernuansa Reggae khusus untuk performance di Gladiator Arena, Bekasi.