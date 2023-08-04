Cara Tingkatkan Kualitas Tidur Nyenyak, Jauhkan HP dan Jangan Olahraga Malam Hari

TIDAK banyak orang yang memiliki kualitas tidur yang sempurna. Para ahli mengatakan bahwa tidur dengan kualitas yang nyenyak dapat menjaga kesehatan bagi tubuh.

Tubuh akan melakukan pemulihan diri saat Anda tertidur atau istirahat, kulit terlihat bagus, mata beristirahat dan otak juga beristirahat.Menurut Dr Marcus Ranney, pendiri dan CEO Humas Edge, tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan jika siklus tidur Anda terputus.

"Tapi jika ini adalah kejadian biasa, Anda harus memperbaikinya. Kurangnya tidur dapat menghambat fungsi tubuh Anda, serta merusak kemampuan kognitif Anda," katanya, dilansir dari Indian Express.

Berikut beberapa cara yang disarankan oleh dokter untuk meningkatkan siklus kualitas tidur Anda.

1. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman

Pastikan suhu di kamar tidur Anda sekitar 18 derajat. Suhu yang sejuk akan membantu Anda nyaman sepanjang malam. Pastikan tidak terdapat sesuatu yang mengganggu, seperti kebisingan ataupun cahaya dari gadget.

2. Jangan ada cahaya biru gadget di kamar tidur

Para ahli mengatakan agar sebaiknya menjauhkan segala gadgetnya saat tidur, seperti handphone, laptop, televisi dan sebagainya karena dapat mengganggu ritme sirkadian. "Jika Anda menonton TV, bekerja, atau bahkan menggunakan ponsel di malam hari, coba dan kenakan perangkat pemblokiran cahaya biru untuk melindungi diri anda dari paparan," kata Dr Marcus Ranney.

3. Buat jadwal rutinitas tidur dengan teratur

Coba membuat jadwal rutinitas tidur yang teratur agar tubuh Anda menyadari bahwa ini adalah waktu tidur. Otak Anda akan mengasosiasikan aktivitas ini dengan tidur. Ini juga akan memberikan sinyal pada tubuh anda bahwa sudah waktunya untuk tidur.