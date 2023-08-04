Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Cara Tingkatkan Kualitas Tidur Nyenyak, Jauhkan HP dan Jangan Olahraga Malam Hari

Tim Okezone , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |01:02 WIB
Cara Tingkatkan Kualitas Tidur Nyenyak, Jauhkan HP dan Jangan Olahraga Malam Hari
Cara Tingkatkan Kualitas Tidur. (Foto: Freepik)
A
A
A

TIDAK banyak orang yang memiliki kualitas tidur yang sempurna. Para ahli mengatakan bahwa tidur dengan kualitas yang nyenyak dapat menjaga kesehatan bagi tubuh.

Tubuh akan melakukan pemulihan diri saat Anda tertidur atau istirahat, kulit terlihat bagus, mata beristirahat dan otak juga beristirahat.Menurut Dr Marcus Ranney, pendiri dan CEO Humas Edge, tidak ada yang perlu untuk dikhawatirkan jika siklus tidur Anda terputus. 

"Tapi jika ini adalah kejadian biasa, Anda harus memperbaikinya. Kurangnya tidur dapat menghambat fungsi tubuh Anda, serta merusak kemampuan kognitif Anda," katanya, dilansir dari Indian Express.

Berikut beberapa cara yang disarankan oleh dokter untuk meningkatkan siklus kualitas tidur Anda.

1. Ciptakan lingkungan tidur yang nyaman 

Pastikan suhu di kamar tidur Anda sekitar 18 derajat. Suhu yang sejuk akan membantu Anda nyaman sepanjang malam. Pastikan tidak terdapat sesuatu yang mengganggu, seperti kebisingan ataupun cahaya dari gadget. 

2. Jangan ada cahaya biru gadget di kamar tidur 

Para ahli mengatakan agar sebaiknya menjauhkan segala gadgetnya saat tidur, seperti handphone, laptop, televisi dan sebagainya karena dapat mengganggu ritme sirkadian. "Jika Anda menonton TV, bekerja, atau bahkan menggunakan ponsel di malam hari, coba dan kenakan perangkat pemblokiran cahaya biru untuk melindungi diri anda dari paparan," kata Dr Marcus Ranney. 

3. Buat jadwal rutinitas tidur dengan teratur 

Coba membuat jadwal rutinitas tidur yang teratur agar tubuh Anda menyadari bahwa ini adalah waktu tidur. Otak Anda akan mengasosiasikan aktivitas ini dengan tidur. Ini juga akan memberikan sinyal pada tubuh anda bahwa sudah waktunya untuk tidur. 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/05/629/3174611/tidur-3rlX_large.jpg
Studi: Perempuan yang Tidur Kurang dari 5 Jam Tingkatkan Risiko Kematian 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/07/21/612/3156908/tidur-b4L6_large.jpg
5 Kebiasaan yang Bantu Buat Tidur Lebih Nyenyak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/06/25/612/3150226/tidur_cukup_jadi_obat_alami_dan_bentuk_self_love_paling_murah-hOpT_large.jpg
Tidur Cukup Jadi Obat Alami dan Bentuk Self Love Paling Murah!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/29/612/2977213/waspada-kualitas-tidur-buruk-pengaruhi-kesehatan-mental-eeKXvh9V9C.jpg
Waspada! Kualitas Tidur Buruk Pengaruhi Kesehatan Mental
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/10/17/612/2902727/sadar-gak-sih-cuaca-malam-hari-lebih-panas-ternyata-ini-penyebabnya-ikogL28mDd.jpg
Sadar Gak Sih Cuaca Malam Hari Lebih Panas? Ternyata Ini Penyebabnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/03/29/612/2789647/susah-tidur-karena-sering-memikirkan-yang-tak-perlu-mungkin-ini-penyebabnya-0EJDo2hETJ.jpg
Susah Tidur karena Sering Memikirkan yang Tak Perlu? Mungkin Ini Penyebabnya
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement