Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Mom And Kids Travel Beauty Fashion Food Health Life Cari Penyakit Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME WOMEN LIFE

Picky Eaters, 3 Zodiak Ini Rewel Pilih Makanan

Logan Chameron , Jurnalis-Sabtu, 05 Agustus 2023 |23:00 WIB
<i>Picky</i> <i>Eaters</i>, 3 Zodiak Ini Rewel Pilih Makanan
Tanda zodiak yang pilih-pilih makanan, (Foto: Freepik)
A
A
A

TIAP orang memang punya kebiasaan dan kesukaan makan masing-masing, salah satunya peringai terlalu pilih-pilih makanan.

Menariknya, dari segi astrologi, sifat picky eater atau pilih-pilih makanan ini bisa kurang lebih bisa terbaca dari tanda zodiak yang dimiliki. Menarik untuk diketahui bukan? Melansir Bustle, Sabtu (5/8/2023) berikut tiga tanda zodiak yang disebut paling suka pilih-pilih makanan.

1. Virgo: Dikenal sangat teliti dalam segala hal, jadi tidak heran jika para pemilik zodiak ini adalah yang paling pemilih di antara semua zodiak. Orang-orang Virgo adalah orang perfeksionis ini membutuhkan segala sesuatunya dengan tepat dan sempurna.

2. Aries: Urusan hal makanan, para Aries tidak main-main. Orang berzodiak ini tahu makanan seperti apa yang akan membuat tubuhnya tetap bertenaga dan mana yang tak bermanfaat. Jadi tak heran, kalau para Aries begitu pemilih soal makananannya, termasuk ketika sedang makan bersama orang lain.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/15/612/3183719/zodiac-pbCk_large.jpg
5 Karakter Zodiak Scorpio, Orang yang Gigih dan Setia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/02/612/3180826/zodiak-AnWz_large.jpg
Zodiak yang Cocok dengan Scorpio, Ada Pasanganmu Enggak?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/25/612/3179226/zodiak-BGMd_large.jpg
Daftar 5 Zodiak yang Dikenal Berani Menentang Bully, Aries Enggak Ada Lawan!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/19/612/3177792/zodiak-aeYI_large.jpg
5 Zodiak yang Berspek Intel dan Punya Insting Tajam
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/12/612/3176219/zodiak-sSvM_large.jpg
4 Zodiak yang Cocok dengan Libra, Chemistry Kuat! 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/04/612/3167639/zodiak-WFQT_large.jpg
Tingkat Kesetiaan Berdasarkan Zodiak
Banner
Telusuri berita women lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement