Picky Eaters, 3 Zodiak Ini Rewel Pilih Makanan

TIAP orang memang punya kebiasaan dan kesukaan makan masing-masing, salah satunya peringai terlalu pilih-pilih makanan.

Menariknya, dari segi astrologi, sifat picky eater atau pilih-pilih makanan ini bisa kurang lebih bisa terbaca dari tanda zodiak yang dimiliki. Menarik untuk diketahui bukan? Melansir Bustle, Sabtu (5/8/2023) berikut tiga tanda zodiak yang disebut paling suka pilih-pilih makanan.

1. Virgo: Dikenal sangat teliti dalam segala hal, jadi tidak heran jika para pemilik zodiak ini adalah yang paling pemilih di antara semua zodiak. Orang-orang Virgo adalah orang perfeksionis ini membutuhkan segala sesuatunya dengan tepat dan sempurna.

2. Aries: Urusan hal makanan, para Aries tidak main-main. Orang berzodiak ini tahu makanan seperti apa yang akan membuat tubuhnya tetap bertenaga dan mana yang tak bermanfaat. Jadi tak heran, kalau para Aries begitu pemilih soal makananannya, termasuk ketika sedang makan bersama orang lain.