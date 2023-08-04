5 Zodiak Paling Tenang, Kesabarannya Setebal Kamus

BEBERAPA orang dianugerahi dengan kepribadian yang tenang dan tak mudah panik. Biasanya sifat ini juga dibarengi dengan kesabaran yang tebal.

Ya, di tengah-tengah dunia yang sering kali sibuk dan bergerak cepat, para pemilik zodiak ini hadir dengan karakternya yang begitu tenang dan damai. Lalu apa saja tanda-tanda zodiak yang paling tenang dan bagaimana karakteristik unik mereka dapat membawa keharmonisan? Dilansir dari Time of India, Sabtu (5/8/2023) intip ulasan singkat lima tanda zodiak paling tenang dan kesabarannya setebal kamus ini.

1. Pisces: Hadir sebagai pribadi yang penuh kasih dan punya empati tinggi. Pribadi ini memiliki perasaan yang sangat emosional dan mampu menjaga ketenangan diri yang baik dalam menghadapi kesulitan. Ketika diterpa badai kehidupan, para Pisces mencari ketenangan dengan introspeksi.

2. Libra: Orang-orang Libra dikenal sebagai pencari kedamaian sejati di setiap aspek kehidupan, yang membuat dirinya bisa tetap tenang dan santai bahkan dalam situasi yang penuh tekanan. Libra tidak menyukai konflik, karena sifat pemalu dan pendiam yang ada membuat Libra membenci perdebatan sengit, konfrontasi, dan perbedaan pendapat.